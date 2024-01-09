Співучасники війни, – генерал армії про допомогу, яку КНДР надає Росії
У США вважають, що Росія має північнокорейські ракети, якими вже двічі атакувала Україну. Навесні Кремль може отримати балістичні ракети також від Ірану.
Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прокоментував 24 Каналу постачання зброї країні-агресорці. Він наголосив, що це співучасть у війні й тероризмі.
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"Сьогодні триває експертиза. Виявляємо, чи це північнокорейські ракети. Якщо це так, то це вже співучасть глобального рівня в терористичних атаках, тому КНДР повинна буде відповідати", – зазначив Маломуж.У прокуратурі встановлюють походження ракет, якими окупанти обстріляли Харків. За уламками вже вдалося з'ясувати, що виробник – не Росія.
У чому складність ідентифікації північнокорейських ракет
І СРСР, і Росія передавали КНДР усі технології та компоненти балістичних ракет, тому ці засоби ураження в них дуже подібні. Щоб визначити країну-виробника, потрібен деякий час.
Тому дійсно відмінність невелика і наші системи ППО адаптовані до виявлення, перехоплення, знищення цих ракет. Я думаю, що великих проблем щодо саме північнокорейських ракет не буде,
– наголосив Маломуж.
Генерал додав, що в іранських ракетах дещо інші технології, але Україна також може їх перехоплювати.
Постачання зброї Росії: останні новини
- Аналітики ISW з'ясували, чому Кремль прагне отримати більше балістичних ракет з-за кордону. Річ у тім, що країна-агресорка вважає їх ефективнішими за свої.
- Якщо Іран наважиться передати ракети Росії, то їхня поява на фронті буде неприємною, але передбачуваною. До цього готуються, зокрема, на засіданнях "Рамштайну".
- Крім того, Іран потужно удосконалює свої дрони, зокрема встановлює на них реактивні двигуни. Один з таких безпілотників могли збити в Україні.