Співучасники війни, – генерал армії про допомогу, яку КНДР надає Росії

У США вважають, що Росія має північнокорейські ракети, якими вже двічі атакувала Україну. Навесні Кремль може отримати балістичні ракети також від Ірану.

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прокоментував 24 Каналу постачання зброї країні-агресорці. Він наголосив, що це співучасть у війні й тероризмі.

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"Сьогодні триває експертиза. Виявляємо, чи це північнокорейські ракети. Якщо це так, то це вже співучасть глобального рівня в терористичних атаках, тому КНДР повинна буде відповідати", – зазначив Маломуж.

У чому складність ідентифікації північнокорейських ракет

У прокуратурі встановлюють походження ракет, якими окупанти обстріляли Харків. За уламками вже вдалося з'ясувати, що виробник – не Росія.

І СРСР, і Росія передавали КНДР усі технології та компоненти балістичних ракет, тому ці засоби ураження в них дуже подібні. Щоб визначити країну-виробника, потрібен деякий час.

Тому дійсно відмінність невелика і наші системи ППО адаптовані до виявлення, перехоплення, знищення цих ракет. Я думаю, що великих проблем щодо саме північнокорейських ракет не буде,

– наголосив Маломуж.

Генерал додав, що в іранських ракетах дещо інші технології, але Україна також може їх перехоплювати.

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