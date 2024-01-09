Соучастники войны, – генерал армии о помощи, которую КНДР оказывает России

В США считают, что Россия имеет северокорейские ракеты, которыми уже дважды атаковала Украину. Весной Кремль может получить баллистические ракеты от Ирана.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж прокомментировал 24 Каналу снабжение страны-агрессора оружием. Он подчеркнул, что это соучастие в войне и терроризме.

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"Сегодня продолжается экспертиза. Выявляем, северокорейские ли это ракеты. Если это так, то это уже соучастие глобального уровня в террористических атаках, поэтому КНДР должна будет отвечать", – отметил Маломуж.

В чем сложность идентификации северокорейских ракет

В прокуратуре устанавливают происхождение ракет, которыми оккупанты обстреляли Харьков. По обломкам уже удалось выяснить, что производитель – не Россия.

И СССР, и Россия передавали КНДР все технологии и компоненты баллистических ракет, поэтому эти средства поражения у них очень похожи. Чтобы определить страну-производителя, нужно некоторое время.

Поэтому действительно отличие невелико и наши системы ПВО адаптированы к обнаружению, перехвату, уничтожению этих ракет. Я думаю, что больших проблем именно с северокорейскими ракетами не будет,

– подчеркнул Маломуж.

Генерал добавил, что в иранских ракетах несколько другие технологии, но Украина тоже может их перехватывать.

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