Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж прокомментировал 24 Каналу снабжение страны-агрессора оружием. Он подчеркнул, что это соучастие в войне и терроризме.
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"Сегодня продолжается экспертиза. Выявляем, северокорейские ли это ракеты. Если это так, то это уже соучастие глобального уровня в террористических атаках, поэтому КНДР должна будет отвечать", – отметил Маломуж.
В чем сложность идентификации северокорейских ракет
И СССР, и Россия передавали КНДР все технологии и компоненты баллистических ракет, поэтому эти средства поражения у них очень похожи. Чтобы определить страну-производителя, нужно некоторое время.
Поэтому действительно отличие невелико и наши системы ПВО адаптированы к обнаружению, перехвату, уничтожению этих ракет. Я думаю, что больших проблем именно с северокорейскими ракетами не будет,
– подчеркнул Маломуж.
Генерал добавил, что в иранских ракетах несколько другие технологии, но Украина тоже может их перехватывать.
Поставки оружия России: последние новости
- Аналитики ISW выяснили, почему Кремль стремится получить больше баллистических ракет из-за границы. Дело в том, что страна-агрессор считает их эффективнее своих.
- Если Иран решится передать ракеты России, то их появление на фронте будет неприятным, но предсказуемым. К этому готовятся, в частности, на заседаниях "Рамштайна".
- Кроме того, Иран мощно совершенствует свои дроны, в частности устанавливает на них реактивные двигатели. Один из таких беспилотников могли сбить в Украине.