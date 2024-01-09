Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж прокомментировал 24 Каналу снабжение страны-агрессора оружием. Он подчеркнул, что это соучастие в войне и терроризме.

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"Сегодня продолжается экспертиза. Выявляем, северокорейские ли это ракеты. Если это так, то это уже соучастие глобального уровня в террористических атаках, поэтому КНДР должна будет отвечать", – отметил Маломуж.

В прокуратуре устанавливают происхождение ракет, которыми оккупанты обстреляли Харьков. По обломкам уже удалось выяснить, что производитель – не Россия.

В чем сложность идентификации северокорейских ракет

И СССР, и Россия передавали КНДР все технологии и компоненты баллистических ракет, поэтому эти средства поражения у них очень похожи. Чтобы определить страну-производителя, нужно некоторое время.

Поэтому действительно отличие невелико и наши системы ПВО адаптированы к обнаружению, перехвату, уничтожению этих ракет. Я думаю, что больших проблем именно с северокорейскими ракетами не будет,

– подчеркнул Маломуж.

Генерал добавил, что в иранских ракетах несколько другие технологии, но Украина тоже может их перехватывать.

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