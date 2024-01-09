Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прокоментував 24 Каналу постачання зброї країні-агресорці. Він наголосив, що це співучасть у війні й тероризмі.

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"Сьогодні триває експертиза. Виявляємо, чи це північнокорейські ракети. Якщо це так, то це вже співучасть глобального рівня в терористичних атаках, тому КНДР повинна буде відповідати", – зазначив Маломуж.

У прокуратурі встановлюють походження ракет, якими окупанти обстріляли Харків. За уламками вже вдалося з'ясувати, що виробник – не Росія.

У чому складність ідентифікації північнокорейських ракет

І СРСР, і Росія передавали КНДР усі технології та компоненти балістичних ракет, тому ці засоби ураження в них дуже подібні. Щоб визначити країну-виробника, потрібен деякий час.

Тому дійсно відмінність невелика і наші системи ППО адаптовані до виявлення, перехоплення, знищення цих ракет. Я думаю, що великих проблем щодо саме північнокорейських ракет не буде,

– наголосив Маломуж.

Генерал додав, що в іранських ракетах дещо інші технології, але Україна також може їх перехоплювати.

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