Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прокоментував 24 Каналу постачання зброї країні-агресорці. Він наголосив, що це співучасть у війні й тероризмі.
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"Сьогодні триває експертиза. Виявляємо, чи це північнокорейські ракети. Якщо це так, то це вже співучасть глобального рівня в терористичних атаках, тому КНДР повинна буде відповідати", – зазначив Маломуж.
У чому складність ідентифікації північнокорейських ракет
І СРСР, і Росія передавали КНДР усі технології та компоненти балістичних ракет, тому ці засоби ураження в них дуже подібні. Щоб визначити країну-виробника, потрібен деякий час.
Тому дійсно відмінність невелика і наші системи ППО адаптовані до виявлення, перехоплення, знищення цих ракет. Я думаю, що великих проблем щодо саме північнокорейських ракет не буде,
– наголосив Маломуж.
Генерал додав, що в іранських ракетах дещо інші технології, але Україна також може їх перехоплювати.
Постачання зброї Росії: останні новини
- Аналітики ISW з'ясували, чому Кремль прагне отримати більше балістичних ракет з-за кордону. Річ у тім, що країна-агресорка вважає їх ефективнішими за свої.
- Якщо Іран наважиться передати ракети Росії, то їхня поява на фронті буде неприємною, але передбачуваною. До цього готуються, зокрема, на засіданнях "Рамштайну".
- Крім того, Іран потужно удосконалює свої дрони, зокрема встановлює на них реактивні двигуни. Один з таких безпілотників могли збити в Україні.