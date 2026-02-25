Беца в Радбезі ООН заявила, що Україна ніколи не погодиться на територіальні поступки

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца під час засідання Ради Безпеки ООН у вівторок висловила позицію України щодо територіальних поступок Росії. Дипломатка заявила, що Київ ніколи не погодиться на подібне.

Про це пише Укрінформ.

Цікаво Небензя на Радбезі ООН заявив, що він українець, і отримав відкоша від представниці України

Що сказала Беца стосовно територіальних поступок Росії?

Під час виступу Мар'яна Беца наголосила, що російська агресія триває через відсутність належної відповідальності за вчинені злочини.

Російський режим і його посібники не зупиняться самі собою. Росія відчуває безкарність, оскільки досі не зазнала належних наслідків за свої злодіяння,

– підкреслила вона.

За словами дипломатки, попри мирні ініціативи США та європейських партнерів, Москва продовжує використовувати переговорний процес як інструмент прикриття війни.

"Кремль наполягає на тому, щоб Україна пішла зі своєї суверенної території, щоб дати можливість Росії окупувати її... Суверенітет і територіальна цілісність держави – основоположні принципи Статуту ООН", – наголосила вона.

Заступниця глави МЗС закликала міжнародну спільноту мобілізувати ресурси для стримування агресора, посилити санкційний тиск, надати Україні додаткові оборонні можливості та гарантії безпеки, а також забезпечити притягнення Росії до відповідальності за завдану шкоду.

Ми ніколи не визнаємо окупацію. Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки. Ми ніколи не поступимося своєю свободою,

– підкреслила Беца.

Вона також додала, що стратегічною метою України залишається досягнення "всеосяжного, справедливого і тривалого миру, що ґрунтуватиметься на Статуті ООН і міжнародному праві". За словами Мар'яни Беци, "кожна держава має бути впевнена, що її суверенітет дотримується, народ перебуває в безпеці, а агресія карається".

