Беца в Совбезе ООН заявила, что Украина никогда не согласится на территориальные уступки

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца во время заседания Совета Безопасности ООН во вторник выразила позицию Украины относительно территориальных уступок России. Дипломат заявила, что Киев никогда не согласится на подобное.

Об этом пишет Укринформ.

Что сказала Беца относительно территориальных уступок России?

Во время выступления Марьяна Беца отметила, что российская агрессия продолжается из-за отсутствия должной ответственности за совершенные преступления.

Российский режим и его пособники не остановятся сами собой. Россия чувствует безнаказанность, поскольку до сих пор не понесла должных последствий за свои злодеяния,

– подчеркнула она.

По словам дипломата, несмотря на мирные инициативы США и европейских партнеров, Москва продолжает использовать переговорный процесс как инструмент прикрытия войны.

"Кремль настаивает на том, чтобы Украина ушла со своей суверенной территории, чтобы дать возможность России оккупировать ее... Суверенитет и территориальная целостность государства – основополагающие принципы Устава ООН", – подчеркнула она.

Заместитель главы МИД призвала международное сообщество мобилизовать ресурсы для сдерживания агрессора, усилить санкционное давление, предоставить Украине дополнительные оборонительные возможности и гарантии безопасности, а также обеспечить привлечение России к ответственности за причиненный ущерб.

Мы никогда не признаем оккупацию. Мы никогда не согласимся на территориальные уступки. Мы никогда не уступим своей свободой,

– подчеркнула Беца.

Она также добавила, что стратегической целью Украины остается достижение "всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, что будет основываться на Уставе ООН и международном праве". По словам Марьяны Бецы, "каждое государство должно быть уверено, что его суверенитет соблюдается, народ находится в безопасности, а агрессия наказывается".

