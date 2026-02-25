Виступ Нєбєнзі відбувся під час засідання Ради Безпеки ООН, після чого Беца назвала його слова маніпуляцією та російською пропагандою. Про це повідомляє Укрінформ.
Дивіться також Сидиш і слухаєш отруту, і вона просякає кожну клітину тіла, – Кислиця про Росію на Радбезі ООН
Що сказав Нєбєнзі та як відреагувала Беца?
Під час засідання Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй постійний представник Росії при ООН Василь Нєбєнзя заявив, що формально він є українцем, бо народився в Запоріжжі та має українське походження. Він також сказав, що українці та росіяни "одна нація" і немає різниці між ними.
У відповідь заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца категорично спростувала ці слова.
По-перше, пане Нєбєнзя, ви не українець, і не прикидайтеся ним. По-друге, ми ніколи не були й не будемо однією нацією з Росією,
– сказала Беца.
Вона також наголосила, що заява Нєбєнзі є яскравим прикладом маніпуляції, дезінформації та російської пропаганди. За словами Беци, Україна – демократична, вільна європейська держава, тоді як Росія – диктаторська держава, яка розв’язала агресію, геноцид і вчиняє воєнні злочини.
Ізраїльський міністр також висміяв Небензю в ООН
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар під час нещодавнього міністерського засідання Ради Безпеки ООН розкритикував російського представника Василя Небензю.
Виступаючи із промовою, Василь Небензя почав розмірковувати про міжнародне право, окупацію та анексію територій на Близькому Сході. Реагуючи на подібні заяви російського дипломата, Гідеон Саар натяком дорікнув Росії.
Він сказав, що "було смішно чути, як представник Російської Федерації говорить про міжнародне право, про окупацію, анексію територій і мирне розв'язання конфліктів". А також зауважив, що він "ледве стримався, щоб не розсміятися вголос під час його промови".