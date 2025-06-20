Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Кислицю в інтерв'ю для Суспільного.

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Якими були засідання Радбезу ООН з Росією

Кислиця зазначив, що змушений був щодня перебувати в одному залі з представниками Росії, на відміну від багатьох українських послів у західних країнах

З вечора 23 лютого 2022 року – а я нагадаю, що коли велика війна почалася, у Нью-Йорку було ще 23 лютого – до 4 лютого 2025 року, коли я залишив Нью-Йорк, відбулося більш ніж 150 засідань Ради безпеки ООН. І ти сидиш на всіх засіданнях, слухаєш цей відвертий треш. Хоча треш – це, мабуть, ще дуже легке слово. Тому що насправді це – отрута. Ти сидиш і слухаєш цю отруту, і вона просякає кожну клітину твого тіла,

– заявив Кислиця.

За словами дипломата, його позиція полягала в тому, щоб не "вбирати" в себе російську пропаганду, аби не "отруїтися" зсередини й залишатися ефективним послом.

"Це були складні засідання й деякі західні колеги казали мені, що іноді хотіли просто втекти з того Радбезу. Вони не могли слухати ті огидні речі, які постійно озвучувала російська сторона. Хоча більше за всіх там страждають, на мою думку, навіть не посли, а перекладачі, які щодня мають перекладати весь цей потік свідомості", – розповів перший заступник міністра закордонних справ України.

Кислиця зазначив, що багато років "дивився в очі посла Росії Нєбєнзі і його поплічників". Також він додав, що 14 років займався темою ООТ.

"Тому психологічно всі ці закидони і психологічний пресинг з боку Росії у Стамбулі для мене взагалі не проблема", – наголосив він.

До слова, Кислиця вважає, що у Росії справді важливі рішення може приймати лише одна людина. На його думку, проривних домовленостей у питанні миру навряд чи вдасться досягнути без особистої зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.