Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Кислицу в интервью для Общественного.

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Какими были заседания Совбеза ООН с Россией

Кислица отметил, что вынужден был ежедневно находиться в одном зале с представителями России, в отличие от многих украинских послов в западных странах

С вечера 23 февраля 2022 года – а я напомню, что когда большая война началась, в Нью-Йорке было еще 23 февраля – до 4 февраля 2025 года, когда я покинул Нью-Йорк, состоялось более 150 заседаний Совета безопасности ООН. И ты сидишь на всех заседаниях, слушаешь этот откровенный трэш. Хотя трэш – это, видимо, еще очень легкое слово. Потому что на самом деле это – яд. Ты сидишь и слушаешь этот яд, и он пропитывает каждую клетку твоего тела,

– заявил Кислица.

По словам дипломата, его позиция заключалась в том, чтобы не "впитывать" в себя российскую пропаганду, чтобы не "отравиться" изнутри и оставаться эффективным послом.

"Это были сложные заседания и некоторые западные коллеги говорили мне, что иногда хотели просто сбежать из того Совбеза. Они не могли слушать те отвратительные вещи, которые постоянно озвучивала российская сторона. Хотя больше всех там страдают, по моему мнению, даже не послы, а переводчики, которые ежедневно должны переводить весь этот поток сознания", – рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины.

Кислица отметил, что много лет "смотрел в глаза посла России Небензи и его приспешников". Также он добавил, что 14 лет занимался темой ООТ.

"Поэтому психологически все эти упреки и психологический прессинг со стороны России в Стамбуле для меня вообще не проблема", – подчеркнул он.

К слову, Кислица считает, что в России действительно важные решения может принимать только один человек. По его мнению, прорывных договоренностей в вопросе мира вряд ли удастся достичь без личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.