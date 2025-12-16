Коли буде потепління в Україні, і як швидко після цього повернеться похолодання

Погода в Україні протягом усього тижня буде теплою та без опадів завдяки впливу антициклону. Мокрий сніг та морози мають протриматися лише до 16 грудня, після чого в Україну прийде потепління.

Водночас подекуди спостерігатимуться тумани. Таку інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Коли потепліє в Україні?

Синоптикиня наголосила, що у центральних та північних регіонах внаслідок потепління виникнуть тумани, тому водіям і пішоходам треба бути особливо уважними, не забувати одягати світловідбивні елементи на одяг.

Зараз ми у періоді найтемнішої частини року. Вологість повітря залишатиметься високою й надалі. Уночі протягом тижня по країні буде від +2 до -3 і в межах +1…+6 вдень. Дещо тепліше – на Закарпатті, Прикарпатті й півдні України: там навіть +5…+12 градусів може бути,

– розповіла вона.

За її словами, у Харкові температура повітря вдень не перевищуватиме 4 градусів тепла, здебільшого показники не перевищуватимуть позначку 1 градусів. В Дніпрі очікується 5 градусів тепла у денні години 17 – 18 грудня.

В інші дні у місті температура буде близько 3 градусів тепла, а от у нічний час вона становитиме близько нуля у регіоні майже впродовж усього тижня. У Львові денні показники сягнуть 7 градусів тепла вже з 16 грудня.

"Вночі буде близько нуля, а проти 21 грудня – +2. Ще тепліше – в Одесі: 17 грудня повітря вдень прогріється до +10 градусів, в інші дні до +7 +8, наприкінці тижня +6. Уночі в місті градусники показуватимуть +2 +3", – додала вона.

Водночас у Києві вночі температура повітря буде близько 0 градусів. У денні години прогнозують спершу від 3 до 5 градусів тепла, але вже з 19 – 20 грудня, за її словами, очікується від 1 до 3 градусів тепла.

Наталія Птуха зауважила, що обширне поле високого тиску пануватиме практично над усією Європою. Утім, чергова хвиля похолодання, але не різкого, насуне на Україну вже незабаром – наступного тижня.

Якою буде погода невдовзі?