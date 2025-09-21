Похолодання не за горами: скільки днів ще триватиме тепло в Україні
- Тепла погода в Україні триватиме до 24 вересня, температура вдень подекуди підійматиметься до +30 градусів.
- З 25 вересня очікується похолодання з надходженням холодного повітря, можливий сніг у Карпатах.
Цими вихідними в Україну повернулася тепла та суха погода. Однак триватиме вона не довго.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи для Главреду.
Коли буде похолодання в Україні?
Як зауважила Наталія Птуха, у неділю, 21 вересня, вдень температура сягатиме +24…+29.
Починаючи з 22 – 23 вересня, опадів не очікується. Температура вночі +11…+17, вдень може бути +24…+30 градусів. На сході країни спека може подекуди сягати навіть +32. За словами синоптикині, очікується декілька справжніх літніх днів.
Уже з 25 вересня погода в Україні почне змінюватися
Антициклон втрачатиме свої позиції, дійсно буде надходження холодного повітря з північних широт. Якої воно буде інтенсивності, зараз говорити немає сенсу. Так, буде зниження температури, очікується осінній характер погоди,
– розповіла Птуха.
До речі! У коментарі 24 Каналу Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології розповів, що починаючи з 24 вересня температура суттєво знизиться, у високогір’ї Карпат можливе випадіння снігу та мокрого снігу.
Коли буде бабине літо?
Наталія Птуха зауважила, що нинішнє потепління вже можна вважати бабиним літом. Синоптики не користуються такою термінологією, але у народі назва прижилася.
Проте, що головніше, в Україні ще навіть не наступила метеорологічна осінь. Річ у тім, що для цього середня температура впродовж кількох днів діб поспіль повинна триматися в межах +15 і не вище. Тому зараз ще метеорологічне літо, хоча показники наближаються до осінніх.
За словами Птухи, цими вихідними в Україні фіксують пік підвищення температурних показників. Дощів поки не очікується.