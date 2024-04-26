Кулеба заявив, що повернення військовозобов'язаних з-за кордону стосується справедливості

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що повернення чоловіків з-за кордону буде справедливим щодо тих, хто залишився в Україні.

Так Кулеба прокоментував рішення МЗС України під час спільної пресконференції з латвійським колегою Байбою Браже, інформує 24 Канал.

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Думаю, що це (повернення військовозобов'язаних до України, – 24 Канал) справедливо до українських чоловіків в Україні. Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться в Україну,

– сказав міністр.

Захист та справедливість

За словами Кулеби, усі чоловіки призовного віку, які покинули країну після початку повномасштабної війни з Росією, отримували правові статуси. Також вони мали змогу оформити соціальні виплати через те, що є громадянами України.

Моїм завданням, як дипломата, є захист українців за кордоном, і я буду це робити. Але, як я вже згадував, йдеться про справедливість. Справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна та громадянином України,

– додав міністр закордонних справ.

Раніше Дмитро Кулеба наголошував, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Та в умовах повномасштабної війни Росії проти України життєво важливим є захист країни від знищення.

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