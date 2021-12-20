Повернення до виборів із мажоритаркою підтримають понад 300 нардепів, – Арахамія

За словами Давида Арахамії, більшість нардепів підтримують повернення до виборів за мажоритарно-пропорційною системою. Проте наразі такі розмови в законодавчі ініціативи не перетворились.

Про це політик заявив в інтерв'ю. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що, якби таку пропозицію поставили на голосування, то вона назбирала б 300 "за" з гаком.

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На величезних округах неможливо бути впізнаваним

Народні депутати вважають, що на величезних виборчих округах, які існують нині, неможливо досягти впізнаваності. Сьогодні у мажоритарника, який на одному окрузі обирався 10 років, округ збільшився втричі – ні він не знає людей, ні вони його. Часу, щоб познайомитись – немає,

– пояснив Арахамія.

За словами голови фракції, в результаті створили псевдоокруги, які ефективно не працюють. Так з'являється шанс потрапити в парламент випадковим людям.

Політики ведуть боротьбу всередині списку

! Арахамія повідомив, що поки ця ідея не перетворилась в законодавчу ініціативу. Розмови переважно ведуть "на кухні чи в їдальні парламенту".

Ще одним великим мінусом нової системи виборів політик назва боротьбу всередині партійного списку.

Основний мінус – кандидати, які потрапляють до списків партій, один одного "знищують". Умовно кажучи, третій номер починає "сипати" компромат на п'ятий номер, той – у відповідь,

– навів приклад нардеп.

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