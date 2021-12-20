Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов, – Арахамия
Источник:Интерфакс-Украина
По словам Давида Арахамии, большинство нардепов поддерживают возвращение к выборам по мажоритарно-пропорциональной системе. Однако пока такие разговоры в законодательные инициативы не превратились.
Об этом он заявил в интервью. Арахамия считает, что, если бы такое предложение было поставлено на голосование, то оно насобирало бы 300 "за" с лишним.
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На огромных округах невозможно быть узнаваемым
Народные депутаты считают, что на существующих ныне огромных избирательных округах невозможно достичь узнаваемости. Сегодня у мажоритарщика, который в одном округе избирался 10 лет, округ увеличился втрое – ни он не знает людей, ни они его. Времени, чтобы познакомиться, нет,
– объяснил Арахамия.
По словам главы фракции, в результате создали псевдоокруги, которые эффективно не работают. Так появляется шанс попасть в парламент случайным людям.Обратите внимание! Арахамия сообщил, что пока эта идея не превратилась в законодательную инициативу. Разговоры преимущественно ведут "на кухне или в столовой парламента".
Политики ведут борьбу внутри списка
Еще одним большим минусом новой системы выборов политик называет борьбу внутри партийного списка.
Основной минус – кандидаты, попадающие в списки партий, друг друга "уничтожают". Условно говоря, третий номер начинает "сыпать" компромат на пятый номер, тот – в ответ,
– привел пример нардеп.
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Что предусматривает новый Избирательный кодекс:
- Верховная Рада сменила избирательный кодекс еще в 2019 году.
- Инициативу поддержали 330 нардепов.
- В частности, новый кодекс предусматривает открытые списки партий.
- Следовательно, избиратели могут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей в их списках;
- С голосования исчезла мажоритарка.
- Избиратели выбирают только политсилы, которые пройдут в парламент.