Як військовослужбовцю повернутись із СЗЧ: пояснення Міноборони

Міністерство оборони України оприлюднило роз’яснення щодо процедур повернення на службу військових, які самовільно залишили частину. У відомстві пояснили, куди звертатися та як відбувається відновлення у лавах ЗСУ.

Детальний алгоритм повернення із СЗЧ пояснює Міністерство оборони України.

Що потрібно знати військовослужбовцю, щоб повернутися із СЗЧ?

За інформацією міністерства, військовий може звернутися до органів Військової служби правопорядку (ВСП) Збройних Сил України, зокрема до Центрального управління або територіальних і зональних підрозділів. Там надають інформацію про батальйони резерву та оформлюють припис для подальшого проходження служби.

Також військовий може самостійно прибути до батальйону резерву. Повернення можливе через застосунок Армія+.

Після подання рапорту підрозділи ВСП опрацьовують звернення та скеровують військового до одного з батальйонів резерву. Після підтвердження в застосунку він має 24 години, щоб прибути до відповідного органу ВСП і отримати припис.

У Міноборони пояснили, що рекомендаційні листи від бойових підрозділів враховуються під час розподілу. Водночас пріоритет надається комплектуванню бойових частин. Після прибуття до батальйону резерву командир протягом трьох діб включає військового до тимчасового складу та визначає завдання. Також здійснюється перевірка відповідних даних через правоохоронні органи.

У разі першого випадку СЗЧ під час воєнного стану військовий може бути звільнений від кримінальної відповідальності відповідно до законодавства – за умови подання рапорту, отримання згоди командира та звернення до слідчих органів або суду.

У відомстві також уточнили, що після повернення військовий поновлюється на забезпеченні, а в батальйоні резерву передбачене котлове харчування. Осіб із обмеженнями за станом здоров'я можуть направляти до підрозділів забезпечення відповідно до висновку військово-лікарської комісії.

Що потрібно знати, щоб повернутися із СЗЧ / Інфографіка Міноборони

