Как военнослужащему вернуться из СЗЧ: объяснение Минобороны

Министерство обороны Украины обнародовало разъяснения относительно процедур возвращения на службу военных, самовольно оставивших часть. В ведомстве объяснили, куда обращаться и как происходит восстановление в рядах ВСУ.

Детальный алгоритм возвращения из СЗЧ объясняет Министерство обороны Украины.

Что нужно знать военнослужащему, чтобы вернуться с СЗЧ?

По информации министерства, военный может обратиться в органы Военной службы правопорядка (ВСП) Вооруженных Сил Украины, в частности в Центральное управление или территориальные и зональные подразделения. Там предоставляют информацию о батальонах резерва и оформляют предписание для дальнейшего прохождения службы.

Также военный может самостоятельно прибыть в батальон резерва. Возвращение возможно через приложение Армия+.

После подачи рапорта подразделения ВСП обрабатывают обращение и направляют военного в один из батальонов резерва. После подтверждения в приложении он имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган ВСП и получить предписание.

В Минобороны объяснили, что рекомендательные письма от боевых подразделений учитываются при распределении. В то же время приоритет отдается комплектованию боевых частей. По прибытии в батальон резерва командир в течение трех суток включает военного во временный состав и определяет задачи. Также осуществляется проверка соответствующих данных через правоохранительные органы.

В случае первого случая СЗЧ во время военного положения военный может быть освобожден от уголовной ответственности в соответствии с законодательством – при условии подачи рапорта, получения согласия командира и обращения в следственные органы или суд.

В ведомстве также уточнили, что после возвращения военный восстанавливается на обеспечении, а в батальоне резерва предусмотрено котловое питание. Лиц с ограничениями по состоянию здоровья могут направлять в подразделения обеспечения в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии.

Что нужно знать, чтобы вернуться из СЗЧ / Инфографика Минобороны

