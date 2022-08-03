Мобілізація в Україні: що робити, коли повістка прийшла на робоче місце

В Україні триває воєнний стан, тож загальна мобілізація продовжується. Згідно з чинним законодавством, військовозобов'язані громадяни можуть отримати повістки й за місцем роботи.

Роботодавець є первинною ланкою, яка збирає інформацію та передає її до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Що відбувається, якщо на підприємство прийшла повістка

Після надходження повістки на підприємство роботодавець повинен:

видати наказ про повідомлення призовників та військовозобов'язаних про те, що їх викликали до Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП);

довести наказ до відома призовників у частині, що стосується забезпечення їхнього прибуття за викликом до ТЦК та СП;

у триденний термін надіслати копію наказу до ТЦК та СП;

обов'язково проконтролювати результати оповіщення та прибуття призовників та військовозобов'язаних до ТЦК та СП.

Адвокат Кирило Казак розповів, що керівник підприємства зобов'язаний проконтролювати прибуття військовозобов'язаного до ТЦК та СП. Якщо людина не прийшла до військкомату, роботодавець сам повинен повідомити, що його працівник не з'явився у призначений час.

Що робити, якщо працівник відмовляється підписувати наказ

Якщо ж працівник відмовляється підписувати наказ про необхідність явки у військкомат, роботодавець повинен скласти акт про відмову від підпису комісійного наказу у присутності трьох осіб та відправити його до ТЦК та СП, адже в цьому випадку це завдання є відповідальністю роботодавця.

Чи зберігається робоче місце та зарплата після мобілізації

Раніше мобілізованим співробітникам гарантували збереження місця роботи та середнього заробітку, але після підписання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин" роботодавці або компанії більше не зобов'язані виплачувати зарплати працівникам, яких мобілізували або ж прикликали до армії. Проте місце роботи за такими працівниками залишається.

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