13 лютого, 11:16
Не прийшов за повісткою до ТЦК: адвокат пояснив, чого чекати

Катерина Попик
Основні тези
  • Ігнорування повістки від ТЦК може мати юридичні наслідки, включаючи розшук та штраф, якщо є докази вручення.
  • Уточнення даних в інших місцях не звільняє від обов'язку з'явитися за повісткою навіть при наявності відстрочки.

Ігнорування повістки для уточнення даних від ТЦК може мати юридичні наслідки. Це стосується навіть тих, у кого є відстрочка.

Адвокат Роман Кичко в інтерв'ю Українському радіо пояснив, що буде в разі ігнорування повістки.

Що буде, якщо проігнорувати повістку?

Кичко розповів, що є багато відомостей, які підлягають уточненню. Вони не обмежується номером телефону чи адресою проживання. Він зазначив, що є люди, які оновлювали свої дані, ще 10 років тому, а це вже вважається тривалим правопорушенням.

Але нюанс у тому, що навіть якщо ви уточнили вчасно дані через Резерв+ чи ЦНАП, то це не звільняє від обов'язку з'явитись за повісткою,
– наголосив адвокат.

Юрист пояснив, що правила військового обліку функціонують окремо один від одного. Тому, коли приходить повістка, а у вас є відстрочка – потрібно з'явитись.

Якщо людина вирішить не прийти на облік, зі своїх певних міркувань, то спершу її можуть подати в розшук, далі – штраф. Однак, це відбувається у разі наявності доказів вручення повістки.

Які головні зміни у мобілізації планують на 2026 рік?

  • Відстрочки від мобілізації дедалі частіше оформлюють автоматично через Резерв+. Якщо людина не користується смартфоном, подати заяву можна у ЦНАП. Паперові довідки більше не видають – підтвердженням став цифровий Резерв ID із фотографією.

  • Резерв ID тепер є головним військово-обліковим документом і існує лише в електронній формі. За потреби його можна роздрукувати через застосунок, портал Дія або у ТЦК/ЦНАП. Це зменшує ризик втрати чи підробки документів.

  • Через Резерв+ також можна сплатити штрафи за порушення військового обліку, зокрема за неявку за повісткою чи на ВЛК. Оплата закриває конкретне порушення, але не скасовує обов’язків перед обліком.

  • Електронні направлення на ВЛК, цифрові висновки комісій та онлайн-черга у більшості ТЦК спрощують процедури й зменшують черги. У Міністерство оборони України кажуть, що цифровізація зробить процеси швидшими та прозорішими.