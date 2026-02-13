Не прийшов за повісткою до ТЦК: адвокат пояснив, чого чекати
- Ігнорування повістки від ТЦК може мати юридичні наслідки, включаючи розшук та штраф, якщо є докази вручення.
- Уточнення даних в інших місцях не звільняє від обов'язку з'явитися за повісткою навіть при наявності відстрочки.
Ігнорування повістки для уточнення даних від ТЦК може мати юридичні наслідки. Це стосується навіть тих, у кого є відстрочка.
Адвокат Роман Кичко в інтерв'ю Українському радіо пояснив, що буде в разі ігнорування повістки.
Що буде, якщо проігнорувати повістку?
Кичко розповів, що є багато відомостей, які підлягають уточненню. Вони не обмежується номером телефону чи адресою проживання. Він зазначив, що є люди, які оновлювали свої дані, ще 10 років тому, а це вже вважається тривалим правопорушенням.
Але нюанс у тому, що навіть якщо ви уточнили вчасно дані через Резерв+ чи ЦНАП, то це не звільняє від обов'язку з'явитись за повісткою,
– наголосив адвокат.
Юрист пояснив, що правила військового обліку функціонують окремо один від одного. Тому, коли приходить повістка, а у вас є відстрочка – потрібно з'явитись.
Якщо людина вирішить не прийти на облік, зі своїх певних міркувань, то спершу її можуть подати в розшук, далі – штраф. Однак, це відбувається у разі наявності доказів вручення повістки.
Які головні зміни у мобілізації планують на 2026 рік?
Відстрочки від мобілізації дедалі частіше оформлюють автоматично через Резерв+. Якщо людина не користується смартфоном, подати заяву можна у ЦНАП. Паперові довідки більше не видають – підтвердженням став цифровий Резерв ID із фотографією.
Резерв ID тепер є головним військово-обліковим документом і існує лише в електронній формі. За потреби його можна роздрукувати через застосунок, портал Дія або у ТЦК/ЦНАП. Це зменшує ризик втрати чи підробки документів.
Через Резерв+ також можна сплатити штрафи за порушення військового обліку, зокрема за неявку за повісткою чи на ВЛК. Оплата закриває конкретне порушення, але не скасовує обов’язків перед обліком.
Електронні направлення на ВЛК, цифрові висновки комісій та онлайн-черга у більшості ТЦК спрощують процедури й зменшують черги. У Міністерство оборони України кажуть, що цифровізація зробить процеси швидшими та прозорішими.