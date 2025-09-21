Одним із можливих варіантів оповіщення військовозобов'язаних є надсилання повістки поштою. Однак і в цьому випадку законодавством визначені певні правила.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Як відправляють повістки поштою?

Кабінет Міністрів України постановою від 30 липня 2025 року №916 уточнив порядок вручення повісток військовозобов’язаним та резервістам під час мобілізації.

Відповідно до нових правил, після проходження медичного огляду та, за потреби, професійно-психологічного відбору, повістка про призов і відправлення до місця служби повинна вручатися особисто під підпис. Якщо ж це неможливо, ТЦК мають надсилати документ поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Повістка має містити:

назву документа – "Повістка";

персональні дані отримувача (прізвище, ім'я, по батькові, адреса реєстрації);

мету виклику – наприклад, медичний огляд (проходження військово-лікарської комісії), уточнення даних, призов на військову службу тощо;

дату, час і місце виклику;

печатку та підпис відповідальної особи.

Важливо! Повістка, надіслана поштою, має таку ж юридичну силу, як і вручена особисто. Однак необхідно переконатися, що вона правильно заповнена: обов'язково повинні бути печатка, підпис керівника ТЦК, а також інші реквізити відповідно до вимог чинного законодавства.

Повістки можуть надсилатися поштою у разі, якщо їх неможливо вручити особисто, наприклад через відсутність особи за місцем проживання або з інших причин. Також такий спосіб вручення полегшує роботу ТЦК під час масштабної мобілізації, забезпечуючи охоплення великої кількості громадян.

