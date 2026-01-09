9 січня, 08:49
Ракета з Капустиного Яру таки вдарила по Україні: Повітряні сили назвали жахливі деталі атаки
Росія звечора 8 січня вкотре атакувала Україну сотнями повітряних цілей. Зокрема, військові зафіксували запуск балістичної ракети середньої дальності із Капустиного Яру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що запускали росіяни по Україні?
За даними військових, загалом виявлено 278 повітряних ворожих цілей. Серед них 36 ракет та 242 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 244 цілі.
Повітряні сили додали вражаючі цифри нічної атаки:
- 242 ударні БпЛА із кількох напрямків в Росії, ТОТ Криму та Донецьку. Близько 150 із них становлять "Шахеди",
- 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400,
- 22 крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря,
- 1 балістичну ракету середньої дальності із полігону Капустин Яр, що в Росії.