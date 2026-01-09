Ракета из Капустиного Яра ударила по Украине: Воздушные силы назвали ужасные детали атаки

Россия со вчерашнего дня 8 января в очередной раз атаковала Украину сотнями воздушных целей. В частности, военные зафиксировали запуск баллистической ракеты средней дальности из Капустиного Яра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что запускали россияне по Украине?

По данным военных, всего обнаружено 278 воздушных вражеских целей. Среди них 36 ракет и 242 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 244 цели.

Воздушные силы добавили впечатляющие цифры. Такое количество целей выпустила Россия во время атаки:

242 ударных БпЛА по нескольким направлениям в России, ТОТ Крыма и Донецке. Около 150 из них составляют "Шахеды",

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400,

22 крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря,

1 баллистическую ракету средней дальности из полигона Капустин Яр в России.

Под основным прицелом этой вражеской атаки снова оказалась Киевщина. Силам обороны удалось отразить более 220 вражеских БПЛА, 8 "Искандеров"/С-400 и 10 "Калибров".

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях,

– добавили в ВС ВСУ.