У Міноборони зробили заяву про повторну ВЛК для людей з інвалідністю: на що сподіваються

Всі військовозобов'язані, які після початку повномасштабного вторгнення отримали 2 чи 3 групу інвалідності, мають знову пройти військово-лікарську комісію. У Міноборони заявили, що не сподіваються, що серед них величезний мобілізаційний потенціал.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону розповів, що у випадку, якщо у великої кількості людей не підтвердиться інвалідність, то на це зверне увагу поліція, пише 24 Канал.

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Що відомо про повторну комісію для військовозобов'язаних з 2 та 3 групою

Про те, що там величезний мобілізаційний потенціал, напевно, про це говорити не доводиться. Якийсь відсоток можна буде залучити до служби в Силах оборони, але, перш за все, мені здається, що треба мотивувати тих, хто готовий і тих, хто сумнівається, але розуміє потребу захищати Батьківщину,

– запевнив речник міністерства.

За його словами, в Україні були кричущі випадки з отриманням інвалідності в рамках корупційних схем. Та Дмитро Лазуткін пояснив, що про корупційну складову можна буде говорити вже після повторної військово-лікарської комісії.

До речі, 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію в другому читанні та в цілому.

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