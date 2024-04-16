В Минобороны сделали заявление о повторной ВВК для людей с инвалидностью: на что надеются
Все военнообязанные, которые после начала полномасштабного вторжения получили 2 или 3 группу инвалидности, должны снова пройти военно-врачебную комиссию. В Минобороны заявили, что не надеются, что среди них огромный мобилизационный потенциал.
Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона рассказал, что в случае, если у большого количества людей не подтвердится инвалидность, то на это обратит внимание полиция, пишет 24 Канал.
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Что известно о повторной комиссии для военнообязанных со 2 и 3 группой
О том, что там огромный мобилизационный потенциал, наверное, об этом говорить не приходится. Какой-то процент можно будет привлечь к службе в Силах обороны, но, прежде всего, мне кажется, что надо мотивировать тех, кто готов и тех, кто сомневается, но понимает потребность защищать Родину,
– заверил представитель министерства.
По его словам, в Украине были вопиющие случаи с получением инвалидности в рамках коррупционных схем. Но Дмитрий Лазуткин объяснил, что о коррупционной составляющей можно будет говорить уже после повторной военно-врачебной комиссии.
Кстати, 11 апреля Верховная Рада проголосовала 11 апреля за закон о мобилизации во втором чтении и в целом.
Главное об изменениях
- Владимир Зеленский подписал законопроект №10313, который предусматривает отмену статуса "ограниченно годный".
- Теперь все "ограниченно годные" военнообязанные в течение 9 месяцев должны пройти военно-врачебную комиссию. По результатам ВВК их отнесут к "непригодным" или "годным".
- Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал, что переосвидетельствование на подтверждение пригодности к службе начнется с середины мая.