Пожежа в аеропорту Кабула стала наслідком перестрілки військових США з невідомими
Джерело:Asharq Al-Awsat
Пожежа в аеропорту Кабула, яка спалахнула 23 серпня, виникла через перестрілку військових США з невідомими озброєними людьми. Внаслідок цього загинув афганський охоронець повітряної гавані, а ще 3 осіб отримали поранення.
Перестрілка трапилася після того, як снайпер відкрив вогонь по афганських охоронцях. Це відбулося за межами аеропорту.
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Варто зауважити, що приблизно 600 колишніх військовослужбовців урядових військ Афганістану допомагають американським військовим у повітряній гавані.
Що відомо про перестрілку
Крім американських військових, у стрілянині брали участь військовослужбовці Німеччини.
Стрілянина почалась, коли тисячі людей заповнили аеропорт, намагаючись урятуватися втечею з-під влади терористів "Талібану". Наразі ситуація в аеропорту Кабула нормалізувалася.Зверніть увагу! Вже третій український літак евакуював з Афганістану наших громадян. Зараз там перебувають 50 українців.
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Ситуація в Афганістані: останні новини
- Терористи "Талібану" 15 серпня захопили владу в країні. Іноземцям наказали покинути Афганістан, тож країни почали евакуацію своїх громадян.
- "Талібан" 23 серпня пригрозив наслідками у випадку, якщо військові США не покинуть територію Афганістану до 31 серпня. Терористи повідомили, що це – "червона лінія".
- Під час евакуації з Афганістану військовими й чартерними рейсами вивезли приблизно 30 тисяч осіб. Мовиться про жителів країни з уразливих груп та громадян США.
- Управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів до подальших вказівок.
- У НАТО не виключили дистанційних ударів по терористах в Афганістані. Зокрема, по угрупованні "Аль-Каїда", якщо воно повернеться.