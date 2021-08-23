Відео пожежі показав місцевий журналіст. На ньому видно, як над територією аеропорту здіймається дим.

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Однак про причини займання наразі не повідомляють.

Що відомо про евакуацію людей з Кабулу

Терористи "Талібану" 15 серпня захопили владу в країні. Іноземцям наказали покинути країну, тож країни почали евакуацію своїх громадян. Оскільки регулярне авіасполучення з Афганістаном скасували, місцеві рушили до аеропорту. Вони намагались покинути країну разом з авіаційними рейсами. Є загиблі.

Військові 20 серпня в аеропорту застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь у повітря. У такий спосіб вони намагались стримати натовп афганців. Біля одного з пункту пропусків 23 серпня трапилась стрілянина. У результаті поранили людей. У стрілянині брали участь військові зі США та Німеччини.

Україна також проводить евакуацію. 23 серпня з Кабула вилетіли 79 українців.