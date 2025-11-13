У Татарстані горить "Нижньокамськнафтохім": на місці пожежа і багато диму – відео
- У Нижньокамську, Татарстан, сталася масштабна пожежа на підприємстві "Нижньокамськнафтохім".
- Вогонь охопив Промзону-2, зокрема завод стиролу та поліефірних смол, утворивши вогняну хмару та густий дим.
У Нижньокамську, що в Татарстані в Росії, 13 листопада сталася сильна пожежа. Займання спалахнуло на підприємстві "Нижньокамськнафтохім".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+.
Цікаво Злякались не на жарт: наскільки ефективний "новий спосіб" росіян захиститись від дронів
Що відомо про пожежу на "Нижньокамськнафтохімі"?
Повідомлення про займання у Нижньокамську з'явилися 13 листопада після 13:20 за київським часом. Пожежа була на території місцевого хімічного заводу.
Згодом у мережі з'явилися кадри з пожежею, яку записували з місця події.
Масштабна пожежа у Нижньокамську у Росії / Відео Exilenova+
OSINT-аналітики також виявили, що вогонь зайнявся на Промзоні-2, в районі заводу стиролу та поліефірних смол (СПС). Це частина великого хімічного комплексу "Нижньокамськнафтохім".
Де саме сталася пожежа у Нижньокамську / Фото Exilenova+
Наразі місцева влада про наслідки пожежі – нічого не повідомляла, як і про те, що стало причиною цього займання.
Горіло на території заводу "Нижньокамськнафтохім" / Відео Exilenova+
У мережі також показали ще кадри з цього підприємства. На них видно вогняну хмару та сильний стовп сірого густого диму.
Нафтозавод у Татарстані охопив сильний дим / Відео Exilenova+
Варто зазначити, що "Нижньокамськнафтохім" – найбільший в Росії виробник синтетичного каучуку і сировини для його синтезу. Крім каучуків загального і спеціального призначення в номенклатуру виробленої продукції входять полістирол, поліпропілен, поліетилен, окис етилену, окис пропілену, альфа-олефіни, поверхнево-активні речовини.
До речі, генерал української армії Микола Маломуж заявив в етері 24 Каналу, що Україна має зосередитись на ударах по стратегічних об'єктах Росії. Зокрема, на аеродромах, пускових установках, нафтопереробних заводах та енергетичних центрах.
Де у Росії було неспокійно останнім часом?
Російське місто Орел у ніч на 13 листопада атакували дрони. Внаслідок роботи російської ППО уламки БпЛА у місті нібито пошкодили скління будинків та автомобілі.
Удень 11 листопада далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вдарили по НПЗ "Орськнафтооргсинтез", що в місті Орськ Оренбурзької області Росії. Там було чутно вибухи й була пожежа.
До слова, Володимир Зеленський заявив, що далекобійні удари по Росії мають відбуватися щодня. Як наголосив президент, до цієї мети українські захисники вже наближаються.