Потрібно більше: Зеленський відповів, чи є в Україні дефіцит ракет ППО

Президент Зеленський розповів, що в Україні стало трохи більше систем ППО, а кількість ракет лишилася такою ж. Водночас кількість ракет, якими атакує Росія, зростає.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, пише 24 Канал.

Яка ситуація з ППО в Україні?

Володимир Зеленський підкреслив, що в Україні не стало менше ракет ППО. Проте більше ракет під час атак стало в окупантів.

У нас стало трошки більше систем. Набагато більше балістики, яку використовує Росія. А вони отримують компоненти від, на жаль, партнерських країн,

– каже президент.

Він наголосив, що треба зменшувати можливості Росії виробляти ці ракети. Втім, цього поки не відбувається.

Зеленський каже, що Україна все ж впорається з "Шахедами". Проте, що стосується балістики – ключ поки що в руках Сполучених Штатів. "Тому важливо, щоб постачання було вчасним", – резюмував президент.

Які плани Росії щодо атак на Україну?