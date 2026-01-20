Нужно больше: Зеленский ответил, есть ли в Украине дефицит ракет ПВО

Президент Зеленский рассказал, что в Украине стало немного больше систем ПВО, а количество ракет осталось таким же. В то же время количество ракет, которыми атакует Россия, растет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 Канал.

Какова ситуация с ПВО в Украине?

Владимир Зеленский подчеркнул, что в Украине не стало меньше ракет ПВО. Однако больше ракет во время атак стало у оккупантов.

У нас стало немножко больше систем. Гораздо больше баллистики, которую использует Россия. А они получают компоненты от, к сожалению, партнерских стран,

– говорит президент.

Он отметил, что надо уменьшать возможности России производить эти ракеты. Впрочем, это пока не происходит.

Зеленский говорит, что Украина все же справится с "Шахедами". Однако, что касается баллистики – ключ пока в руках Соединенных Штатов. "Поэтому важно, чтобы поставки были своевременными", – резюмировал президент.

Какие планы России относительно атак на Украину?