"Кількість ідіотів на тому боці не зменшиться": Зеленський назвав головне завдання для Федорова

Головним завданням для міністра оборони Михайла Федорова є закриття неба, що передбачає створення власної системи протиповітряної оборони, оскільки Україна не може чекати роками на кілька одиниць від союзників.

Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у суботу, 14 березня, передає 24 Канал.

Чим важливе посилення ППО?

Президент зазначив, що питання посилення ППО залежить від отримання ліцензії на виробництво системи Patriot від США або європейських партнерів, або ж Україна раніше створить власну систему протиповітряної оборони.

Не треба відмовлятися від жодного з цих підходів. Але що буде раніше – ми подивимося. Михайло разом з командувачем ППО, весь приватний сектор повинні фокусуватися на цьому питанні. Михайло об'їхав увесь приватний сектор, з ними поспілкувався,

– розповів він.

За його словами, керівник оборонного відомства готував доповідь з цього приводу. Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Україна робити кроки стосовно ППО та ракетобудування, які можна буде побачити пізніше.

"Саме переформатування вперед, тому що у нас просто немає іншого шляху. Нам потрібно буде мати кілька сотень систем. У нас немає 100 – 200 років, щоб чекати по системі на рік", – наголосив український президент.

Тому, на його думку, Україна має посилювати власне виробництво подібної техніки. Він вважає, що в України має бути кілька сотень систем ППО, бо "війна закінчиться, а кількість ідіотів на тому боці не зменшиться".

Війна закінчилася – всі нам дали гарантії безпеки. З аеропорту буде вилітати літак, і все одно люди мають бути впевнені, що якщо якась випадкова ракета прилетить – вони будуть захищені. Питання в глобальному захисті. Це питання номер один,

– заявив президент.

