Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у суботу, 14 березня, передає 24 Канал.

Чим важливе посилення ППО?

Президент зазначив, що питання посилення ППО залежить від отримання ліцензії на виробництво системи Patriot від США або європейських партнерів, або ж Україна раніше створить власну систему протиповітряної оборони.

Не треба відмовлятися від жодного з цих підходів. Але що буде раніше – ми подивимося. Михайло разом з командувачем ППО, весь приватний сектор повинні фокусуватися на цьому питанні. Михайло об'їхав увесь приватний сектор, з ними поспілкувався,

– розповів він.

За його словами, керівник оборонного відомства готував доповідь з цього приводу. Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Україна робити кроки стосовно ППО та ракетобудування, які можна буде побачити пізніше.

"Саме переформатування вперед, тому що у нас просто немає іншого шляху. Нам потрібно буде мати кілька сотень систем. У нас немає 100 – 200 років, щоб чекати по системі на рік", – наголосив український президент.

Тому, на його думку, Україна має посилювати власне виробництво подібної техніки. Він вважає, що в України має бути кілька сотень систем ППО, бо "війна закінчиться, а кількість ідіотів на тому боці не зменшиться".

Війна закінчилася – всі нам дали гарантії безпеки. З аеропорту буде вилітати літак, і все одно люди мають бути впевнені, що якщо якась випадкова ракета прилетить – вони будуть захищені. Питання в глобальному захисті. Це питання номер один,

– заявив президент.

Яка ситуація з ППО в Україні?