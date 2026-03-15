"Количество идиотов на той стороне не уменьшится": Зеленский назвал главную задачу для Федорова

Главной задачей для министра обороны Михаила Федорова является закрытие неба, что предполагает создание собственной системы противовоздушной обороны, поскольку Украина не может ждать годами несколько единиц от союзников.

Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в субботу, 14 марта, передает 24 Канал.

Чем важно усиление ПВО?

Президент отметил, что вопрос усиления ПВО зависит от получения лицензии на производство системы Patriot от США или европейских партнеров, или же Украина раньше создаст собственную систему противовоздушной обороны.

Не надо отказываться ни от одного из этих подходов. Но что будет раньше – мы посмотрим. Михаил вместе с командующим ПВО, весь частный сектор должны фокусироваться на этом вопросе. Михаил объехал весь частный сектор, с ними пообщался,

– рассказал он.

По его словам, руководитель оборонного ведомства готовил доклад по этому поводу. В то же время Владимир Зеленский отметил, что Украина делать шаги относительно ПВО и ракетостроения, которые можно будет увидеть позже.

"Именно переформатирование вперед, потому что у нас просто нет другого пути. Нам нужно будет иметь несколько сотен систем. У нас нет 100 – 200 лет, чтобы ждать по системе в год", – подчеркнул украинский президент.

Поэтому, по его мнению, Украина должна усиливать собственное производство подобной техники. Он считает, что в Украине должно быть несколько сотен систем ПВО, потому что "война закончится, а количество идиотов на той стороне не уменьшится".

Война закончилась – все нам дали гарантии безопасности. Из аэропорта будет вылетать самолет, и все равно люди должны быть уверены, что если какая-то случайная ракета прилетит – они будут защищены. Вопрос в глобальной защите. Это вопрос номер один,

– заявил президент.

Какова ситуация с ПВО в Украине?