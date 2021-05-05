Правління "Нафтогазу" закликало Кабмін врегулювати ситуацію з наглядовою радою

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Члени правління "Нафтогазу" закликали Кабінет Міністрів врегулювати ситуацію з наглядовою радою компанії, яка подала у відставку. Вони стверджують, що в іншому випадку члени правління не зможуть продовжувати виконувати обов'язки.

Джерело:

фейсбук Отто Ватерландера

Відповідну заяву члени правління "Нафтогазу" 5 травня опублікували на своїх сторінках у фейсбуці. Вони закликають врегулювати ситуацію до 14 травня. 

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Нафтогазу важлива ефективна наглядова рада

Відповідну заяву опублікували такі члени правління:

  • Сергій Перелома,
  • Петер ван Дріл,
  • Отто Ватерландер,
  • Ярослав Теклюк. 

"Для такої складної та важливої ​​компанії як "Нафтогаз" надзвичайно важливою є наявність добре функціонуючої та гідної довіри наглядової ради та належного корпоративного управління", – зауважили члени правління. 

Також вони додали, що відставка всіх членів наглядової ради набуває чинності з 14 травня.

Без врегулювання ситуації до цієї дати члени Правління не зможуть продовжувати виконувати свої обов'язки,
– запевнили вони. 

Коротка передісторія ситуації в "Нафтогазі":

  • 28 квітня Кабмін визнав роботу "Нафтогазу" та наглядової ради незадовільною. Таке рішення схвалили через мільярдні збитки – зокрема, чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" торік становив 19 мільярдів гривень.
  • У той же день Андрія Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу". Уряд також звільнив незалежних членів наглядової ради. Тоді ж оголосили про конкурсний відбір кандидатів на посади 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".
  • 28 квітня Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" терміном на рік. 
  • Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" 30 квітня подали у відставку. Припинення повноважень набуде чинності 14 травня.
  • Окрім того, речник Держдепу США Нед Прайс у твітері заявив, що Білий дім вкрай стурбований рішенням Кабміну розпустити наглядову раду й замінити керівництво "Нафтогазу". 
  • Згодом посли G7 вкотре наголосили на важливості вільного від політичного втручання функціонування "Нафтогазу".