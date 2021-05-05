Правління "Нафтогазу" закликало Кабмін врегулювати ситуацію з наглядовою радою

Члени правління "Нафтогазу" закликали Кабінет Міністрів врегулювати ситуацію з наглядовою радою компанії, яка подала у відставку. Вони стверджують, що в іншому випадку члени правління не зможуть продовжувати виконувати обов'язки.
Джерело:фейсбук Отто Ватерландера
Відповідну заяву члени правління "Нафтогазу" 5 травня опублікували на своїх сторінках у фейсбуці. Вони закликають врегулювати ситуацію до 14 травня.
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Відповідну заяву опублікували такі члени правління:
- Сергій Перелома,
- Петер ван Дріл,
- Отто Ватерландер,
- Ярослав Теклюк.
"Для такої складної та важливої компанії як "Нафтогаз" надзвичайно важливою є наявність добре функціонуючої та гідної довіри наглядової ради та належного корпоративного управління", – зауважили члени правління.
Також вони додали, що відставка всіх членів наглядової ради набуває чинності з 14 травня.
Без врегулювання ситуації до цієї дати члени Правління не зможуть продовжувати виконувати свої обов'язки,
– запевнили вони.
Коротка передісторія ситуації в "Нафтогазі":
- 28 квітня Кабмін визнав роботу "Нафтогазу" та наглядової ради незадовільною. Таке рішення схвалили через мільярдні збитки – зокрема, чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" торік становив 19 мільярдів гривень.
- У той же день Андрія Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу". Уряд також звільнив незалежних членів наглядової ради. Тоді ж оголосили про конкурсний відбір кандидатів на посади 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".
- 28 квітня Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" терміном на рік.
- Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" 30 квітня подали у відставку. Припинення повноважень набуде чинності 14 травня.
- Окрім того, речник Держдепу США Нед Прайс у твітері заявив, що Білий дім вкрай стурбований рішенням Кабміну розпустити наглядову раду й замінити керівництво "Нафтогазу".
- Згодом посли G7 вкотре наголосили на важливості вільного від політичного втручання функціонування "Нафтогазу".