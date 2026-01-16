Евакуювались вже вдруге: щемка історія літньої пари, яку вивезли з-під лінії фронту
- Літня пара вдруге евакуювалася з прифронтової зони. Спершу вони виїхали з Дніпропетровщини до Харківщини. Але Росія й там знищила їхню домівку.
- Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про евакуацію літньої пари.
Правоохоронці врятували літню пару з Дергачівщини Харківської області. Це вже їхня друга евакуація із зони бойових дій.
Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, правоохоронці продовжують евакуйовувати людей, які живуть близько до лінії зіткнення. Цього разу вони врятували літню пару, яка проживала приблизно за 10 – 15 кілометрів від кордону з Росією. Росія знищила їхню домівку
Як евакуювали пару?
За словами Черненко, поліцейські з підрозділу "Білий Янгол" постійно евакуюють з прифронтових територій. Все частіше надходять заявки від літніх людей, які не мають змоги самостійно вибратися.
Пані Надія та пан Володимир проживали на Дніпропетровщині, але й туди дійшла лінія фронту. Вони вирішили евакуюватися до квартири пані Надії на Харківщину. Але Росія й там зруйнувала їхню домівку. Тому довелося йти на евакуацію вдруге.
Пан Володимир раніше переніс інсульт. Йому важко пересуватися. Але пара все одно наважилася виїхати. Зараз вони перебувають у Харкові, де їх розселять або в гуртожиток, або в шелтер.
Подяка усім, хто займається евакуацією. І велике прохання до людей, чиї родичі перебувають на прифронтових територіях. Не затягуйте з евакуацією до останнього. Виїжджайте швидше, поки є можливість,
– наголосила Черненко.
Евакуація з прифронтових територій – непроста справа. Адже ворог часто полює на автомобілі. До прикладу, 14 січня окупанти вдарили FPV-дроном по службовій автівці, на якій здійснювали евакуацію. На щастя, ніхто не постраждав.
Російські удари по Харківщині: коротко
- Росія продовжує регулярно обстрілювати Харківську область. Нещодавно окупанти вдарили по одному з енергетичних об'єктів міста. Станом на вечір 15 січня сотні тисяч людей перебували без світла та води.
- 13 січня ворог вдарив по терміналу "Нової пошти" в Харкові. Внаслідок атаки там загинули четверо людей.
- 9 січня окупанти запустили ракету "Іскандер" по Слобідському районі міста. Внаслідок вибуху був зруйнований гаражний кооператив.