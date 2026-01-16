Евакуювались вже вдруге: щемка історія літньої пари, яку вивезли з-під лінії фронту

Правоохоронці врятували літню пару з Дергачівщини Харківської області. Це вже їхня друга евакуація із зони бойових дій.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, правоохоронці продовжують евакуйовувати людей, які живуть близько до лінії зіткнення. Цього разу вони врятували літню пару, яка проживала приблизно за 10 – 15 кілометрів від кордону з Росією. Росія знищила їхню домівку

Як евакуювали пару?

За словами Черненко, поліцейські з підрозділу "Білий Янгол" постійно евакуюють з прифронтових територій. Все частіше надходять заявки від літніх людей, які не мають змоги самостійно вибратися.

Пані Надія та пан Володимир проживали на Дніпропетровщині, але й туди дійшла лінія фронту. Вони вирішили евакуюватися до квартири пані Надії на Харківщину. Але Росія й там зруйнувала їхню домівку. Тому довелося йти на евакуацію вдруге.

Пан Володимир раніше переніс інсульт. Йому важко пересуватися. Але пара все одно наважилася виїхати. Зараз вони перебувають у Харкові, де їх розселять або в гуртожиток, або в шелтер.

Подяка усім, хто займається евакуацією. І велике прохання до людей, чиї родичі перебувають на прифронтових територіях. Не затягуйте з евакуацією до останнього. Виїжджайте швидше, поки є можливість,

– наголосила Черненко.

Евакуація з прифронтових територій – непроста справа. Адже ворог часто полює на автомобілі. До прикладу, 14 січня окупанти вдарили FPV-дроном по службовій автівці, на якій здійснювали евакуацію. На щастя, ніхто не постраждав.

