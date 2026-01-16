Эвакуировались уже второй раз: щемящая история пожилой пары, которую вывезли из-под линии фронта

Правоохранители спасли пожилую пару из Дергачевщины Харьковской области. Это уже их вторая эвакуация из зоны боевых действий.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, правоохранители продолжают эвакуировать людей, которые живут близко к линии соприкосновения. На этот раз они спасли пожилую пару, которая проживала примерно в 10 – 15 километрах от границы с Россией. Россия уничтожила их дом

Как эвакуировали пару?

По словам Черненко, полицейские из подразделения "Белый Ангел" постоянно эвакуируют с прифронтовых территорий. Все чаще поступают заявки от пожилых людей, которые не имеют возможности самостоятельно выбраться.

Надежда и Владимир проживали на Днепропетровщине, но и туда дошла линия фронта. Они решили эвакуироваться в квартиру госпожи Надежды в Харьковскую область. Но Россия и там разрушила их дом. Поэтому пришлось идти на эвакуацию во второй раз.

Владимир ранее перенес инсульт, ему трудно передвигаться. Но пара все равно решилась уехать. Сейчас они находятся в Харькове, где их расселят или в общежитие, или в шелтер.

Благодарность всем, кто занимается эвакуацией. И большая просьба к людям, чьи родственники находятся на прифронтовых территориях. Не затягивайте с эвакуацией до последнего. Выезжайте быстрее, пока есть возможность,

– подчеркнула Черненко.

Эвакуация с прифронтовых территорий – непростое дело. Ведь враг часто охотится на автомобили. К примеру, 14 января оккупанты ударили FPV-дроном по служебной машине, на которой осуществляли эвакуацию. К счастью, никто не пострадал.

