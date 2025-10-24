"Як їх стримати?": у ТЦК пояснили силові конфлікти з цивільними

Представнику ТЦК, який вдарив вчителя у Харкові, призначили три роки обмеження волі, а потерпілий отримав компенсацію. У ТЦК пояснили, чому їхній представник вирішив вдатися до сили.

Тимчасовий речник Київського ОТЦК та СП Олег Байдалюк пояснив 24 Каналу, що часто у групах оповіщення служать виключно поранені військові з передової. Це колишні штурмовики після ВЛК та списання з бойових підрозділів, які пережили роки обстрілів, втрату побратимів та важкі поранення. Дивіться також: Не лише військові ТЦК: хто бере участь у процесі мобілізації в Україні Як досвід війни впливає на поведінку працівників ТЦК? На думку Байдалюка, такі дії зі сторони працівників ТЦК точно не припустимі.

Речник розповів деталі схожого випадку, який стався в лютому минулого року на Київщині.

Під час вручення повістки сталася штовханина: цивільний відмовлявся та намагався втекти, а один із трьох військовослужбовців групи оповіщення схопив його за одяг і почав трясти.

Я приїхав розбиратися і зі мною погодився говорити лише один з трьох. Цей військовослужбовець, який схопив цивільного за одяг, виявився майже двометровим чоловіком після важкої контузії та поранення правої ноги,

– пояснив Байдалюк.

Після тривалої реабілітації його списали з бойових підрозділів і направили служити в ТЦК як придатного лише для тилових структур.

До служби в ТЦК він був штурмовиком-евакуаційником у десантно-штурмовій бригаді, підготовленим за стандартами НАТО. Його перше завдання – винести пораненого побратима, і лише потім виконувати бойову задачу.

На його руках і одязі залишалася кров тих, кого він евакуював з поля бою, він пережив крики, трагедії та загибель побратимів, отримав кілька контузій, остання з яких – третя – була особливо важкою.

"Коли людина, яка ухиляється від мобілізації, каже такому військовому "іди сам воюй" – це особливо боляче після пережитого жаху на передовій", – зазначив речник Київського ОТЦК.

Чому багато українців вороже ставляться до ТЦК?

У групах оповіщення Київського обласного ТЦК немає жодного військовослужбовця, який не був би на передовій – усі після ВЛК, усі списані зі штурмових бригад та бойових підрозділів.

Перед кожним патрулюванням групи оповіщення проходять інструктаж, де їм постійно нагадують: не реагувати на провокації, поводитися максимально коректно.

Як стримати людину, яка два роки провела на передовій – два роки обстрілів, бойні, крові та жаху – коли їй бризкають газовим балончиком в обличчя, плюють, кричать "іди сам воюй" або нападають,

– пояснив речник.

За рік у Київській області зафіксовано сім випадків нападів на групи оповіщення. У двох випадках використовували газові балончики, у двох – підручні засоби (лопати, ломи, бруківку), в решті – нападали з кулаками.

Ці дані стосуються лише Київської області, без урахування Києва, який має іншу юрисдикцію.

На думку Байдалюка, "антитецекашний тренд" набирає обертів, бо людям простіше звинувачувати ТЦК, ніж визнати власну відповідальність за ухилення від захисту країни.

"Якщо не звинувачувати ТЦК, доведеться звинувачувати себе – а цього ніхто не хоче", – підсумував речник.

Що відомо про штрафи від ТЦК?