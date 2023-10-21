Викликає огиду, – військовий оглядач сказав, як в Ізраїлі змінилась думка про Росію

На пропагандистському каналі Russia Today лідер ліберального крила керівної партії Ізраїлю Амір Вейтман пригрозив Росії за підтримку руху ХАМАС та Ірану. Він висловив доволі жорстку позицію щодо Росії.

Загалом ставлення Ізраїлю до Росії відчутно змінюється. Проте Тель-Авів заявляє про відсутність даних про підтримку Росії терористів з ХАМАС. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що збір даних про російську причетність триває.

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Обурює дипломатична поведінка Росії

Насамперед варто зазначити, що в Ізраїлі немає прямих доказів про пряму участь Росії в підготовці до нападу на Ізраїль. Хоч подібні припущення, звичайно, є.

ХАМАС – самостійний гравець. Він союзник Ірану, Хезболли і часто погоджує дії з ними. Дотепер не вважалось, що Росія має на нього вплив та постачає зброю напряму. Зараз це питання вивчають. Якщо з'являться факти, що так і було, безсумнівно, це дуже відобразиться на стосунках, та Росія муситиме за це заплатити,

– наголосив Давид Шарп.

Водночас військовий оглядач додав, що дипломатична поведінка Росії викликає в Ізраїлю невдоволення, а в ізраїльтян – огиду. Зокрема, навіть торік міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров зустрічався із лідером ХАМАС та тиснув йому руку.

"Звісно, регіональна війна вигідна Росії: ціни на нафту зростають, є загроза відволікання США та інших країн від України. А щодо Вейтмана, важливо відзначити, що він не дуже важлива фігура в ізраїльській політиці. Не можна вважати його людиною, яка щось вирішує та знає", – підкреслив військовий оглядач.

При цьому, не можна не відмітити показовість подібного висловлювання одного з лідерів партії Беньяміна Нетаньягу. Зрештою, розуміння, що Росія таки може бути причетною до нападу на Ізраїль, а також, що їй вигідна ця війна, розширилось. Це викликає й відповідне ставлення до Росії.

Давид Шарп про ставлення Ізраїлю до Росії: дивитись відео

Росію не розглядали як партнера ХАМАС

В цьому контексті також варто додати, що в Ізраїлі знали, що Росія підтримує відносини із ХАМАС. Але до цього часу не було даних про те, що Кремль підштовхує бойовиків до терористичних дій чи якось їх спонсорує.

Не можу знати, яка інформація є у спецслужб, але на рівні серйозних джерел, цього (про імовірні зв'язки Росії з ХАМАС – 24 Канал) поки не озвучували. Є емоції, є негативне ставлення до Росії, але про її пряму підтримку терористичних організації, офіційно нічого невідомо,

– наголосив Шарп.

Допоки Ізраїль бере до уваги підтримку бойовиків ХАМАС з боку Ірану. Однак зараз працюють над перевіркою інформації щодо причетності Росії.

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