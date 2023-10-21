Вызывает отвращение, – военный обозреватель сказал, как в Израиле изменилось мнение о России
На пропагандистском канале Russia Today лидер либерального крыла правящей партии Израиля Амир Вейтман пригрозил России за поддержку движения ХАМАС и Ирана. Он высказал достаточно жесткую позицию по отношению к России.
В общем отношение Израиля к России ощутимо меняется. Тем не менее Тель-Авив заявляет об отсутствии данных о поддержке России террористов из ХАМАС. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что сбор данных о российской причастности продолжается.
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Возмущает дипломатическое поведение России
Прежде всего, стоит отметить, что в Израиле нет прямых доказательств о прямом участии России в подготовке к нападению на Израиль. Хотя подобные предположения, конечно, есть.
ХАМАС – самостоятельный игрок. Он союзник Ирана, Хезболла и часто согласовывает действия с ними. До сих пор не считалось, что Россия оказывает на него влияние и снабжает оружие напрямую. Сейчас этот вопрос изучают. Если появятся факты, что так и было, несомненно, это очень отразится на отношениях, и Россия будет за это заплатить,
– подчеркнул Давид Шарп.
В то же время военный обозреватель добавил, что дипломатическое поведение России вызывает у Израиля недовольство, а у израильтян – отвращение. В частности, даже в прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с лидером ХАМАС и пожимал ему руку.
"Конечно, региональная война выгодна России: цены на нефть растут, есть угроза отвлечения США и других стран от Украины. А что касается Вейтмана, важно отметить, что он не очень важная фигура в израильской политике. Нельзя считать его человеком, который что-то решает и знает», – подчеркнул военный обозреватель.
При этом нельзя не отметить показательность подобного высказывания одного из лидеров партии Биньямина Нетаньяху. В конце концов, понимание, что Россия может быть причастна к нападению на Израиль, а также, что ей выгодна эта война, расширилось. Это вызывает и соответствующее отношение к России.
Давид Шарп об отношении Израиля к России: смотреть видео
Россию не рассматривали как партнера ХАМАС
В этом контексте также следует добавить, что в Израиле знали, что Россия поддерживает отношения с ХАМАС. Но до сих пор не было данных о том, что Кремль подталкивает боевиков к террористическим действиям или как-то их спонсирует.
Не могу знать, какая информация есть у спецслужб, но на уровне серьезных источников этого (о возможных связях России с ХАМАС – 24 Канал) пока не озвучивали. Есть эмоции, есть негативное отношение к России, но о ее прямой поддержке террористических организаций официально ничего неизвестно,
– подчеркнул Шарп.
Пока Израиль принимает во внимание поддержку боевиков ХАМАС со стороны Ирана. Однако сейчас работают над проверкой информации о причастности России.
Связь России и ХАМАС: что известно
- В Главном управлении разведки сообщили, что боевики из ХАМАС регулярно бывали в Москве. Встречи проходили даже на официальном уровне. Все это указывает на то, что Кремль был проинформирован о планах ХАМАС по нападению на Израиль.
- Более того, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, есть данные, что Россия передавала трофейную американскую и украинскую технику исламистским террористам. Делали это через контрабандные каналы и ПИК. При этом Кремль пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества, ведь обвиняет ВСУ в снабжении оружием ХАМАС.
- В издании Politico отметили, что нападение на Израиль 7 октября было "лучшим подарком на день рождения Путина Ведь его стратегическая цель с самого начала – отвлечение внимания мира от войны в Украине.