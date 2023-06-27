Під час "заколоту Пригожина" російська еліта виявила слабкість: хто не зробив цього

"Переворот" Євгенія Пригожина, як лакмусовий папірець виявив якості представників так званої російської еліти. Більшість з них на чолі з Владіміром Путіним проявили слабкість.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що в Кремлі єдиний можновладець зберіг свої апаратні позиції, увійшов в переговори з Пригожиним і виграв в них.

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Запустився процес "трансферу влади"

Політолог зауважив, що ця людина й придумала історію з "заколотом" Пригожина.

Це – секретар радбезу Росії Ніколай Патрушев. В нього слабка позиція, тому що всі розуміють, чого він хоче. В політиці так буває, коли всі знають, чого ти хочеш, то всі цим користуються,

– підкреслив він.

А хоче Патрушев протягнути свого сина Дмітрія, який посідає крісло міністра сільського господарства, в президенти Росії. Зараз він схиляє Путіна назначити його сина прем'єр-міністром – з президентською перспективою.

Ніколай Патрушев – старий КГБіст, який знає Путіна ще з далеких часів. Він більш досвідчений, ніж Путін і його менше спотворила історія з "заколотом". Патрушев розуміє, що у Путіна немає наступника, а він якраз виховав такого нащадка – сина Дмітрія.

"Заколот" Пригожина зокрема запустив процес "трансферу влади" в Росії. Адже в березні 2024 року Путін не зможе втримати владу в своїх руках, тому що він не зміг впоратись з "переворотом".

"Ця ситуація дала йому зрозуміти, що його оточують зрадники, і якщо війна буде продовжуватись, то проти нього піде не 25 тисяч найманців, а 200 тисяч голодних, злих, бажаючих помсти строкових військових. І це найбільша проблема Путіна", – зазначив Давидюк.

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Давно симпатизував Патрушеву

Також в історії з "переворотом" Пригожина набрав політичної ваги білоруський диктатор.

Лукашенко давно симпатизував Патрушеву, підігрував йому. А той рятував Лукашенко в переговорах з Путіним,

– пояснив політолог.

Також Патрушев не міг використовувати в переговорах когось з російської влади, тому що замість того, щоб посилити себе і свого сина, він посилив би когось іншого. А сам Патрушев, на думку Миколи Давидюка, не міг розв'язати цей конфлікт, тому що одразу стало б зрозуміло, що він зрадник. Саме тому йому був потрібен Лукашенко

Роль Лукашенко у розв'язанні конфлікту між Пригожиним і російською владою

Білоруський диктатор підтвердив, що Пригожин після свого невдалого "заколоту" вже прибув до Білорусі. Такі "преференції" йому виторгував сам Лукашенко, який вів перемовини з ватажком вагнерівців.

Також самопроголошений президент Білорусі зазначив, що вагнерівців нема чого боятися. Ба більше, вони не завадять білоруській армії, тому що від найманців ПВК "Вагнера" нібито потрібно "переймати досвід".

Також Лукашенко згадав деталі перемовин з Пригожиним. Буцімто він вмовив Путіна "не поспішати з жорстким рішенням" щодо ватажка найманців та сам запропонував поговорити з ним. За словами Лукашенко, Пригожин спочатку розмовляв з ним "виключно матами". Проте більше деталей перемовин з власником ПВК "Вагнера" він не повідомив.