Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що в Кремлі єдиний можновладець зберіг свої апаратні позиції, увійшов в переговори з Пригожиним і виграв в них.

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Запустився процес "трансферу влади"

Політолог зауважив, що ця людина й придумала історію з "заколотом" Пригожина.

Це – секретар радбезу Росії Ніколай Патрушев. В нього слабка позиція, тому що всі розуміють, чого він хоче. В політиці так буває, коли всі знають, чого ти хочеш, то всі цим користуються,

– підкреслив він.

А хоче Патрушев протягнути свого сина Дмітрія, який посідає крісло міністра сільського господарства, в президенти Росії. Зараз він схиляє Путіна назначити його сина прем'єр-міністром – з президентською перспективою.

Ніколай Патрушев – старий КГБіст, який знає Путіна ще з далеких часів. Він більш досвідчений, ніж Путін і його менше спотворила історія з "заколотом". Патрушев розуміє, що у Путіна немає наступника, а він якраз виховав такого нащадка – сина Дмітрія.

"Заколот" Пригожина зокрема запустив процес "трансферу влади" в Росії. Адже в березні 2024 року Путін не зможе втримати владу в своїх руках, тому що він не зміг впоратись з "переворотом".

"Ця ситуація дала йому зрозуміти, що його оточують зрадники, і якщо війна буде продовжуватись, то проти нього піде не 25 тисяч найманців, а 200 тисяч голодних, злих, бажаючих помсти строкових військових. І це найбільша проблема Путіна", – зазначив Давидюк.

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Давно симпатизував Патрушеву

Також в історії з "переворотом" Пригожина набрав політичної ваги білоруський диктатор.

Лукашенко давно симпатизував Патрушеву, підігрував йому. А той рятував Лукашенко в переговорах з Путіним,

– пояснив політолог.

Також Патрушев не міг використовувати в переговорах когось з російської влади, тому що замість того, щоб посилити себе і свого сина, він посилив би когось іншого. А сам Патрушев, на думку Миколи Давидюка, не міг розв'язати цей конфлікт, тому що одразу стало б зрозуміло, що він зрадник. Саме тому йому був потрібен Лукашенко

Зверніть увагу! Ексглава ГУР Валерій Кондратюк також впевнений, що один з можливих претендентів на президентську посаду в Росії – син Ніколая Патрушева – Дмітрій. Його, попри відсутність великих здобутків, просувають на цю посаду певні сили в Кремлі.

Роль Лукашенко у розв'язанні конфлікту між Пригожиним і російською владою