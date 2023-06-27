Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что в Кремле единственный чиновник сохранил свои аппаратные позиции, вошел в переговоры с Пригожиным и выиграл в них.

Важно Путин признал, что Россия была на грани гражданской войны во время мятежа Пригожина

Запустился процесс "трансфера власти"

Политолог отметил, что этот человек и придумал историю с "мятежом" Пригожина.

Это – секретарь Совбеза России Николай Патрушев. У него слабая позиция, потому что все понимают, что он хочет. В политике так бывает, когда все знают, чего ты хочешь, то все этим пользуются,

– подчеркнул он.

А хочет Патрушев протащить своего сына Дмитрия, занимающего кресло министра сельского хозяйства, в президенты России. Сейчас он склоняет Путина назначить его сына премьер-министром – с президентской перспективой.

Николай Патрушев – старый КГБист, знающий Путина еще с далеких времен. Он более опытен, чем Путин и его меньше задела история с "мятежом". Патрушев понимает, что у Путина нет преемника, а он как раз воспитал такого отпрыска – сына Дмитрия.

"Мятеж" Пригожина в частности запустил процесс "трансфера власти" в России. Ведь в марте 2024 года Путин не сможет удержать власть в своих руках, потому что не смог справиться с "переворотом".

"Эта ситуация дала ему понять, что его окружают предатели, и если война будет продолжаться, то против него пойдет не 25 тысяч наемников, а 200 тысяч голодных, злых, желающих мести срочников. И это самая большая проблема Путина", – отметил Давидюк.

Политолог предположил, кто мог стоять за мятежом Пригожина: смотрите видео

Давно симпатизировал Патрушеву

Также в истории с "переворотом" Пригожина набрал политический вес белорусский диктатор.

Лукашенко давно симпатизировал Патрушеву, подыгрывал ему. А тот спасал Лукашенко в переговорах с Путиным,

– объяснил политолог.

Также Патрушев не мог использовать в переговорах кого-либо из российской власти, потому что вместо того, чтобы усилить себя и своего сына, он усилил бы кого-то другого. А сам Патрушев, по мнению Николая Давидюка, не мог разрешить этот конфликт, потому что сразу стало бы понятно, что он предатель. Именно поэтому ему нужен был Лукашенко

Обратите внимание! Эксглава ГУР Валерий Кондратюк также уверен, что один из возможных претендентов на президентский пост в России – сын Николая Патрушева – Дмитрий. Его, несмотря на отсутствие больших достижений, продвигают на этот пост определенные силы в Кремле.

Роль Лукашенко в разрешении конфликта между Пригожиным и российскими властями