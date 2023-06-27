Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что в Кремле единственный чиновник сохранил свои аппаратные позиции, вошел в переговоры с Пригожиным и выиграл в них.
Важно Путин признал, что Россия была на грани гражданской войны во время мятежа Пригожина
Запустился процесс "трансфера власти"
Политолог отметил, что этот человек и придумал историю с "мятежом" Пригожина.
Это – секретарь Совбеза России Николай Патрушев. У него слабая позиция, потому что все понимают, что он хочет. В политике так бывает, когда все знают, чего ты хочешь, то все этим пользуются,
– подчеркнул он.
А хочет Патрушев протащить своего сына Дмитрия, занимающего кресло министра сельского хозяйства, в президенты России. Сейчас он склоняет Путина назначить его сына премьер-министром – с президентской перспективой.
Николай Патрушев – старый КГБист, знающий Путина еще с далеких времен. Он более опытен, чем Путин и его меньше задела история с "мятежом". Патрушев понимает, что у Путина нет преемника, а он как раз воспитал такого отпрыска – сына Дмитрия.
"Мятеж" Пригожина в частности запустил процесс "трансфера власти" в России. Ведь в марте 2024 года Путин не сможет удержать власть в своих руках, потому что не смог справиться с "переворотом".
"Эта ситуация дала ему понять, что его окружают предатели, и если война будет продолжаться, то против него пойдет не 25 тысяч наемников, а 200 тысяч голодных, злых, желающих мести срочников. И это самая большая проблема Путина", – отметил Давидюк.
Политолог предположил, кто мог стоять за мятежом Пригожина: смотрите видео
Давно симпатизировал Патрушеву
Также в истории с "переворотом" Пригожина набрал политический вес белорусский диктатор.
Лукашенко давно симпатизировал Патрушеву, подыгрывал ему. А тот спасал Лукашенко в переговорах с Путиным,
– объяснил политолог.
Также Патрушев не мог использовать в переговорах кого-либо из российской власти, потому что вместо того, чтобы усилить себя и своего сына, он усилил бы кого-то другого. А сам Патрушев, по мнению Николая Давидюка, не мог разрешить этот конфликт, потому что сразу стало бы понятно, что он предатель. Именно поэтому ему нужен был Лукашенко
Роль Лукашенко в разрешении конфликта между Пригожиным и российскими властями
- Белорусский диктатор подтвердил, что Пригожин после своего неудачного мятежа уже прибыл в Беларусь. Такие "преференции" ему выторговал сам Лукашенко, который вел переговоры с предводителем вагнеровцев.
- Также самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что вагнеровцам нечего бояться. Более того, они не помешают белорусской армии, потому что от наемников ЧВК "Вагнера" якобы нужно "перенимать опыт".
- Также Лукашенко упомянул детали переговоров с Пригожиным. Якобы он уговорил Путина "не спешить с жестким решением" о предводителе наемников и сам предложил поговорить с ним. По словам Лукашенко, Пригожин сначала разговаривал с ним "исключительно матами". Однако больше деталей переговоров с владельцем ЧВК "Вагнера" он не сообщил.