СБУ назвала імена російських командирів, які наказали пустити "Кинджали" по Львову

СБУ заочно повідомила про підозру 5 російським офіцерам, які командували ракетним ударом по об'єктах ЮНЕСКО у Львові. Цей воєнний злочин був здійснений окупантами у ніч з 3 проти 4 вересня 2024 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Хто з росіян наказав запустити "Кинджали" по Львову 4 вересня?

В СБУ зазначили, що йдеться про ворожу атаку на цивільну інфраструктуру, що розташована у зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – "Ансамбль історичного центру м. Львів".

За матеріалами справи, під час повітряного нападу окупанти залучили 2 аеробалістичні ракети "Кинджал" та одну крилату – Х-101.

Як встановило розслідування, загальне керівництво ворожою атакою здійснював генерал-майор Сергій Кувалдін – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил Росії. До планування ракетного удару він залучив свого першого заступника полковника Сергія Шевеля,

– розповіли правоохоронці.

Організувати атаку на цивільні об'єкти ці росіяни доручили підрозділам російської 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, якою командує генерал-майор Микола Варпахович. Далі він віддав наказ полковнику Олегу Скитському – командиру 121-го важкого бомбардувального полку Росії здійснити ракетний обстріл Львова.



"Також до повітряного удару по місту росіяни залучили 44-й окремий авіаційний полк спецпризначення під командуванням ще одного російського полковника – Дениса Ахмадєєва", – сказали в СБУ.



Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили цим 5 окупантам про підозру за статтею Кримінального кодексу України про воєнні злочини, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Також тривають комплексні заходи для притягнення воєнних злочинців Росії до відповідальності.

Що відомо про обстріл Львова 4 вересня?