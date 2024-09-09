Окупанти вбили в місті 7 людей, зазнали поранень – щонайменше 66 людей. З них у день атаки в критичному стані перебували 11 жителів.

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У якому стані поранені внаслідок атаки по Львову

Пресслужба Першого медичного об'єднання Львова розповіла журналістам, що станом на 10:00 9 вересня у медичних закладах Львова на лікуванні перебувають 19 пацієнтів, які зазнали травм внаслідок російського ракетного обстрілу 4 вересня.

За даними медиків Першого медичного об'єднання Львова з 19 постраждалих:

8 людей – у лікарні святого Пантелеймона;

10 – в лікарні святого Луки;

ще 1 людина – на лікуванні в лікарні святого Миколая.

У інтенсивній терапії лікують четверо пацієнтів.

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До речі, вранці 6 вересня у лікарнях Львова перебували 18 поранених людей. Проте лікарі пояснювали, що декілька людей звертались по допомогу в наступні дні після обстрілу, а декількох – переводили між закладами.