Оккупанты убили в городе 7 человек, получили ранения – по меньшей мере 66 человек. Из них в день атаки в критическом состоянии находились 11 жителей.

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В каком состоянии раненые в результате атаки по Львову

Пресс-служба Первого медицинского объединения Львова рассказала журналистам, что по состоянию на 10:00 9 сентября в медицинских учреждениях Львова на лечении находятся 19 пациентов, которые получили травмы в результате российского ракетного обстрела 4 сентября.

По данным медиков Первого медицинского объединения Львова из 19 пострадавших:

8 человек – в больнице святого Пантелеймона;

10 – в больнице святого Луки;

еще 1 человек – на лечении в больнице святого Николая.

В интенсивной терапии лечат четверо пациентов.

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Кстати, утром 6 сентября в больницах Львова находились 18 раненых людей. Однако врачи объясняли, что несколько человек обращались за помощью в последующие дни после обстрела, а нескольких – переводили между заведениями.