Так, пострадавших доставили в медицинские учреждения. Более 10 пациентов находятся в критическом состоянии.

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Во Львове есть пострадавшие в результате атаки России

Руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец сообщила о пострадавших в результате утренней атаки России на город.

Она рассказала, что по состоянию на 8:30 к ним доставили 35 пациентов каретами скорой медицинской помощи из мест массовых ракетных обстрелов по Львову.

Собственно, это 18 пациентов в больнице Святого Луки, 14 пациентов в больнице Святого Пантелеймона. Также, к сожалению, есть 3 раненых детей в больнице Святого Николая. По словам Матолинец, развернуты операционные и травматологические бригады для оказания медицинской помощи.

Она добавила, что сейчас работает 6 операционных для спасения жизни пациентов, которые являются критическими.

В целом из поступивших пациентов есть 11, которые находятся в критическом состоянии,

– сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения Львова.

Важно! По состоянию на 09:00 стало известно, что количество убитых Россией во время атаки на Львов возросло до 7, трое из них дети. Все, что известно о пострадавших и погибших в результате российской атаки, читайте на 24 Канале.