Так, потерпілих доправили до медичних закладів. Понад 10 пацієнтів перебувають у критичному стані.

Дивіться також У Львові пошкоджено понад 50 будинків, багато історичної спадщини, – Садовий

У Львові є постраждалі внаслідок атаки Росії

Керівник анестезіологічної служби Першого медичного об'єднання Львова Наталія Матолінець повідомила про постраждалих внаслідок ранкової атаки Росії на місто.

Вона розповіла, що станом на 8:30 до них доправили 35 пацієнтів каретами швидкої медичної допомоги із місць масових ракетних обстрілів по Львову.

Власне, це 18 пацієнтів в лікарні Святого Луки, 14 пацієнтів в лікарні Святого Пантелеймона. Також, на жаль, є 3 поранених дітей у лікарні Святого Миколая. За словами Матолінець, розгорнуті операційні та травматологічні бригади для надання медичної допомоги.

Вона додала, що зараз працює 6 операційних для порятунку життя пацієнтів, які є найкритичнішими.

На загал із поступивших пацієнтів є 11, які перебувають в критичному стані,

– повідомила керівник анестезіологічної служби Першого медичного об'єднання Львова.

Важливо! Станом на 09:00 стало відомо, що кількість вбитих Росією під час атаки на Львів зросла до 7, троє з них діти. Все, що відомо про постраждалих та загиблих внаслідок російської атаки, читайте на 24 Каналі.