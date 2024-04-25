"Можемо ухвалити будь-яке рішення": ОП про обмеження консульських послуг за кордоном

Дипломатичні установи за наказом МЗС України мають призупинити консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Ця новина сколихнула ситуацію, зокрема, в Польщі, де перебуває велика кількість українців, які навіть намагалися влаштувати протести у Варшаві.

Проте радник голови ОПУ Михайло Подоляк різко відгукнувся щодо протестних акцій українських чоловіків. Він сказав 24 Каналу, що немає жодного "Варшавського майдану", проте є просто люди, які втекли з України.

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Не треба засуджувати державу

Подоляк зауважив, що ці люди, певно, мали право це зробити – законно і незаконно – через страх. Україна сьогодні переживає війну на своїй території, захищає себе й абсолютно має право використовувати будь-які механізми, щоб збільшити свої шанси на виживання.

Держава працює виключно у межах своїх повноважень. Будь-який громадянин України, навіть якщо він незаконно втік на початку війни, має певні обов'язки,

– підкреслив він.

Також держава наполягає на тому, що громадянин України має усвідомити свої обов'язки чи ухвалити для себе відповідні рішення. Як він (громадянин України – 24 Канал) ці рішення буде ухвалювати, це вже його справа.

Я не розумію ці всі популістські розмови про те, що "держава може щось робити чи не може, може чи не може виконувати певні сервісні функції через ДП "Документ" чи консулати". Держава може ухвалити будь-які рішення зважаючи на необхідність виживання,

– наголосив радник глави ОПУ.

В країні триває масштабна війна, проте велика кількість людей, які, зі своїх міркувань, мовляв, "це не їхня країна, вони не хочуть за цю країну нічого віддавати, вона нічого до них не зробила", виїхали з країни. Вони можуть мати суб'єктивні підстави для виїзду. Але, за словами Подоляка, не треба засуджувати державу, яка шукає будь-які механізми свого виживання і їх використовує.

"Є роз'яснення, що сервіс призупинений щодо дистанційного отримання певних документів. "Дистанційно" – це ж послуга, це ж не обов'язок держави це робити. Держава зупиняє цю послугу, зважаючи на те, що певні громадяни зупинили свої обов'язки перед державою. Безумовно, я буду на боці держави, яка захищає, і на боці людей, які перебувають понад два роки на території України – хтось на передньому краї, хтось у тилу, хтось волонтерить. Це люди з великими серцями", – відзначив він.

Дистанційних документів не буде

Водночас він висловив негативне ставлення до всіх тих, хто хоче залишатись на території інших країн і при цьому не донатить на ЗСУ, не надає економічної допомоги Україні, не влаштовує протести, акції, маніфестації на вулицях інших країн.

Усі, хто зацікавлений у виживанні України, перебувають тут і зараз, і віддають, попри страх. Є абсолютно компетентна позиція Міністерства закордонних справ. Треба дочекатися додаткових роз'яснень, коли працюватиме закон про мобілізацію, як працюватимуть консульські служби. Є абсолютно чітка позиція держави – дистанційних документів не буде. Будь ласка, приїздіть, отримайте ці документи на місці,

– пояснив Подоляк.

Водночас ці протести за кордоном інформаційно працюють проти України. Коли хтось говорить, мовляв "йдіть самі свою Україну захищати. Хто вона для нас?", це на думку радника глави ОПУ, пряма образа.

А Росія одразу масштабує це все. Вони кажуть: "Та яка там Україна? Путін правильно робить, що їх там вбиває. Нам ця країна не подобається. Вони паспорти українські викидають у смітники",

– зазначив він.

Дискусія, на думку Михайла Подоляка, має бути така: все, що можна, треба зробити сьогодні для України, щоб вона вижила, та обов'язково виграла війну. Все інше – це фікція, ілюзія.

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