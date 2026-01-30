Зеленський доручив Кабміну скасувати платіжки за опалення, якщо люди його не отримували

Зеленський доручив уряду України підготувати рішення зі скасування оплати за послуги людям, якщо вони їх не отримували через наслідки обстрілів. Компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

Яке доручення Зеленський дав уряду?

Президент України Володимир Зеленський доручив урядові Україні – прем'єр-міністерці Юлії Свириденко – підготувати рішення, яке б забезпечило справедливість для громадян, які у ці місяці були без опалення.

Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення, не має бути й рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати,

– пояснив президент.

Довідка: Будинки з лічильниками платять за фактично спожите тепло, тоді як без приладів обліку вартість розраховують за тепловим навантаженням з урахуванням фактичної кількості годин постачання теплової енергії та середньомісячної температури зовнішнього повітря.

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що Уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Компанії-надавачі послуг повинні самі здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках.

Кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на вебсайтах операторів.

Коли всі будинки Києва можуть отримати тепло?