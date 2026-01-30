Зеленский поручил Кабмину отменить платежки за отопление, если люди его не получали

Зеленский поручил правительству Украины подготовить решение по отмене оплаты за услуги людям, если они их не получали из-за последствий обстрелов. Компании должны обеспечить соответствующий перерасчет.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

Какое поручение Зеленский дал правительству?

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству Украины – премьер-министру Юлии Свириденко – подготовить решение, которое бы обеспечило справедливость для граждан, которые в эти месяцы были без отопления.

Людям не должны начислять оплату за услуги, которых не было. Если не было отопления, не должно быть и счетов. Это не сами люди, а компании должны обеспечить соответствующий перерасчет. Без бюрократии это должно заработать,

– объяснил президент.

Справка: Дома со счетчиками платят за фактически потребленное тепло, тогда как без приборов учета стоимость рассчитывают по тепловой нагрузке с учетом фактического количества часов поставки тепловой энергии и среднемесячной температуры наружного воздуха.

Когда все дома Киева могут получить тепло?