У Києві дуже мало зробили для підготовки до блекауту, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що у Києві дуже мало було зроблено для того, щоб підготувати столицю до можливого блекауту. Президент зазначив, що ситуацію потрібно негайно виправляти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 14 січня.

Що сказав Зеленський про підготовку Києві до блекауту?

Володимир Зеленський сказав, що урядовці проаналізували ситуацію в частині наших міст. За словами президента, нині особлива складна ситуація – в Києві. Також непросто зі світлом в Одесі, Дніпрі та області, Кривому Розі й іще в деяких інших містах й регіонах.

Багато бачимо – зроблено, зокрема, у Харкові – там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності,

– зауважив президент.

Він також підкреслив, що треба зараз терміново виправляти ситуацію з енергетикою у Києві. Як наголосив український лідер, для цього повинні бути відповідні рішення.

До речі, експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповів в етері 24 Каналу, що можна очікувати на зміни на краще щодо енергопостачання та опалення в Україні. За словами експерта, ситуація може покращитися в лютому, коли спадуть морози.

Що раніше казали у владі про енергетичну кризу в Києві?