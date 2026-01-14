Укр Рус
14 січня, 21:16
У Києві дуже мало зробили для підготовки до блекауту, – Зеленський

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Володимир Зеленський заявив, що у Києві недостатньо підготовлено до можливого блекауту, і ситуацію потрібно негайно виправляти.
  • Президент зазначив, що в інших містах, таких як Харків, місцева влада підготувалася краще, ніж у Києві.

Володимир Зеленський заявив, що у Києві дуже мало було зроблено для того, щоб підготувати столицю до можливого блекауту. Президент зазначив, що ситуацію потрібно негайно виправляти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 14 січня.

Що сказав Зеленський про підготовку Києві до блекауту?

Володимир Зеленський сказав, що урядовці проаналізували ситуацію в частині наших міст. За словами президента, нині особлива складна ситуація – в Києві. Також непросто зі світлом в Одесі, Дніпрі та області, Кривому Розі й іще в деяких інших містах й регіонах. 

Багато бачимо – зроблено, зокрема, у Харкові – там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності, 
– зауважив президент.

Він також підкреслив, що треба зараз терміново виправляти ситуацію з енергетикою у Києві. Як наголосив український лідер, для цього повинні бути відповідні рішення.

До речі, експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповів в етері 24 Каналу, що можна очікувати на зміни на краще щодо енергопостачання та опалення в Україні. За словами експерта, ситуація може покращитися в лютому, коли спадуть морози.

Що раніше казали у владі про енергетичну кризу в Києві?

  • Новий міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що енергетична криза в Києві виникла через недостатню підготовку до російських обстрілів. Через це, за словами урядовця, тепер доведеться вживати кризових заходів, але Міненерго до цього готове.

  • Виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв наголосив, що у столиці ситуація з водопостачанням та опаленням відносно контрольована, за винятком кількох районів. Водночас, як зауважив посадовець, у Києві відбуваються екстрені та аварійні відключення світла, найбільше потерпає Лівий берег столиці.

  • Варто зазначити, що Володимир Зеленський 14 січня оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України. На тлі цього буде скасовано комендантську годину в частині міст та громад та розширено імпорт електрики.