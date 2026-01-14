В Киеве очень мало сделали для подготовки к блэкауту, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что в Киеве недостаточно подготовлено к возможному блэкауту, и ситуацию нужно немедленно исправлять.
- Президент отметил, что в других городах, таких как Харьков, местные власти подготовились лучше, чем в Киеве.
Владимир Зеленский заявил, что в Киеве очень мало было сделано для того, чтобы подготовить столицу к возможному блэкауту. Президент отметил, что ситуацию нужно немедленно исправлять.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 14 января.
Что сказал Зеленский о подготовке Киеве к блэкауту?
Владимир Зеленский сказал, что чиновники проанализировали ситуацию в части наших городов. По словам президента, сейчас особая сложная ситуация – в Киеве. Также непросто со светом в Одессе, Днепре и области, Кривом Роге и еще в некоторых других городах и регионах.
Много видим – сделано, в частности, в Харькове – там местная власть подготовилась. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше – очень мало сделано в столице. И даже в эти дни я не вижу интенсивности,
– отметил президент.
Он также подчеркнул, что надо сейчас срочно исправлять ситуацию с энергетикой в Киеве. Как отметил украинский лидер, для этого должны быть соответствующие решения.
Кстати, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал в эфире 24 Канала, что можно ожидать изменений к лучшему относительно энергоснабжения и отопления в Украине. По словам эксперта, ситуация может улучшиться в феврале, когда спадут морозы.
Что раньше говорили во власти об энергетическом кризисе в Киеве?
Новый министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что энергетический кризис в Киеве возник из-за недостаточной подготовки к российским обстрелам. Из-за этого, по словам чиновника, теперь придется принимать кризисные меры, но Минэнерго к этому готово.
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев отметил, что в столице ситуация с водоснабжением и отоплением относительно контролируемая, за исключением нескольких районов. В то же время, как отметил чиновник, в Киеве происходят экстренные и аварийные отключения света, больше всего страдает Левый берег столицы.
Стоит отметить, что Владимир Зеленский 14 января объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике Украины. На фоне этого будет отменен комендантский час в части городов и общин и расширен импорт электричества.