В Киеве очень мало сделали для подготовки к блэкауту, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что в Киеве очень мало было сделано для того, чтобы подготовить столицу к возможному блэкауту. Президент отметил, что ситуацию нужно немедленно исправлять.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 14 января.

Что сказал Зеленский о подготовке Киеве к блэкауту?

Владимир Зеленский сказал, что чиновники проанализировали ситуацию в части наших городов. По словам президента, сейчас особая сложная ситуация – в Киеве. Также непросто со светом в Одессе, Днепре и области, Кривом Роге и еще в некоторых других городах и регионах.

Много видим – сделано, в частности, в Харькове – там местная власть подготовилась. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше – очень мало сделано в столице. И даже в эти дни я не вижу интенсивности,

– отметил президент.

Он также подчеркнул, что надо сейчас срочно исправлять ситуацию с энергетикой в Киеве. Как отметил украинский лидер, для этого должны быть соответствующие решения.

Кстати, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал в эфире 24 Канала, что можно ожидать изменений к лучшему относительно энергоснабжения и отопления в Украине. По словам эксперта, ситуация может улучшиться в феврале, когда спадут морозы.

Что раньше говорили во власти об энергетическом кризисе в Киеве?